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2018-02
12
17:09
这段时间围绕嘻哈文化衍生的一系列事件到现在还没有停息的意思，甚至已经从嘻哈界转移到了直播界。
最近的一个事件应该是上个月各大平台开始禁止主播、艺人采用 “MC” 前缀作为 ID，并且发布了77首喊麦“禁曲”，其中不乏当红主播天佑的大量曲目。而今天凌晨又传出消息，网络主播MC天佑已被有关部门要求全网禁播，甚至此次禁播还波及到了此前陷入“开挂门”的55开。
今天凌晨，Bianews 发文称，有关部门联合多部门连夜召集各一线直播平台在京开会，要求他们对多位网络主播实施禁播，而除了 MC 天佑之外，还有斗鱼主播55开，并且 MC 天佑等人被封禁之后，将无法在直播平台上直播，包括短视频也无法发布。
当人们还在猜测事情的真实性时，MC天佑的“东家”小火山视频已经开始动作了，该平台在今天删除了 MC 天佑的账号，过往视频也一概删除。这显然证实了前文的真实性，因为当初为了从快手视频挖来 MC 天佑，小火山视频花了足足2000万元的挖角费。不过在斗鱼平台上，主播55开的视频和账号依然没有被删除，所以该主播被禁播的消息真实性存疑。
最后，今天新华社也发文称，中宣部等多部委将会在 2 月中旬至 4 月下旬开展对网络直播平台传播低俗暴力等违法有害信息的集中整治行动。
一首凉凉送给……
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