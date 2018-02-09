高通骁龙845已经发布了好几个月了，但是到现在，三星 S9 等新机都要发布了，却没有多少人看过骁龙845的跑分成绩，这怎么行！正好最近有关骁龙845跑分的曝光挺多的，今天威锋就为大家整理一下，看看它成色究竟如何。





根据高通官方的数据，骁龙 845 搭载的全新 Kryo 385 CPU 性能提升 25%，Adreno 630 GPU 性能提升 30%、功耗降低 30%，同时集成的 X20 调制调解器也支持千兆传输，同时在 DSP、ISP 等拍照部分的提升也是相当之大。至于跑分，我们先来看看普及程度最高的安兔兔，在安兔兔跑分库中，骁龙845的成绩为 267288 分，这也是首款突破25万分的移动处理器，此前排名第一的是苹果 A11 的23万分，上一代骁龙835得分为18万左右。不过安兔兔其实是一个综合跑分软件，所以对单纯性能测试来说显然还不够，所以我们再看看 Geekbench 。

Geekbench 的数据就更加符合实际情况一些，骁龙845单核成绩为2461，多核跑分为8456，对比骁龙835的单核2000多分，多核6700多分的成绩提升其实有限，和高通宣传的数据差不多。而苹果 A11处理器单核4000多分，多核10000分的成绩就更不用说了，骁龙845差距还很大。

能耗的话，或许测试过程中的功耗检测会很有说服力，在曼哈顿跑分中，骁龙 845 平均工号 2951mW，骁龙 835 为 3775mW，4K 视频超高清视频测试中，骁龙 845 功耗为 1602mW ，835 则为 2080mW ，可以看到全新的 10nm 制程确实能够带来更好的功耗控制。

这次 Geekbench 的跑分成绩是高通负责产品管理高级总监的 Travis Lanier 给出的，所以当然是真实的， Travis Lanier 也表示，就用户体验来说，跑分基准测试只能够反应 CPU、GPU 和内存等部分的单项性能，无法代表整体体验。其实对于骁龙845来说，其他方面的提升才是最主要的，比如 AI 技术、VR/AR 的支持、网络通讯性能和安全防护性能等等。高通工作人员还特别强调了人工智能特性，他认为 AI 性能不应该通过计算性能体现，最重要的还是有广泛的生态系统合作伙伴，软件提升了才能够有人工智能体验。

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