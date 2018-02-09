前几天一篇有关麦当劳薯条治疗脱发的新闻让无数饱受脱发困扰的“中年人”燃起了生活的希望，纷纷感慨还有这等好事，看来自己不得不牺牲一下体重来拯救日渐高涨的发际线了。但是还没高兴几天，事情又有反转了，发表该论文的教授指出，吃薯条根本就没这效果！





当时的新闻就来自这位日本横滨国立大学的教授，他在论文中表示，在麦当劳薯条中发现了一种有助于生发的物质，这种物质名为聚二甲基硅氧烷（Dimethylpolysiloxane），当我们用聚二甲基硅氧烷作为培养基来繁殖毛囊干细胞时，效果非常好，所以该物质被认为能够生发。并且他们还在论文中指出，聚二甲基硅氧烷企事业被当做消泡剂用于食品行业中，麦当劳炸薯条用的油，就加入了聚二甲基硅氧烷来减少泡沫。本来这位教授只是顺带提了一下，没想到传着传着就变成了吃麦当劳薯条能够生发了。

所以我们来理一下，本来教授的意思是聚二甲基硅氧烷作为培养基能够促进毛囊干细胞繁殖，后来就慢慢传成了聚二甲基硅氧烷能够生发，再后来又变成了吃麦当劳薯条能够生发，这跨度也是够大的。所以该论文的作者 Junji Fukuda 教授也指出：“我看到网上有很多人在问自己要吃多少薯条才能够长出头发，如果大家真的以为吃东西就能解决脱发问题，那么这其实是一件非常糟糕的事情。”

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