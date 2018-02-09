在被关停整整十天之后，A 站今天终于有动静了，就在刚刚，ACfun 官方微博发布消息称，A 站官网和 App 都已经恢复正常访问。





从2018年2月2日开始，一直到今天，也就是2月12日17：00，A站已连续10天无法登陆，而这也是 A 站建站历史上最长的一次关站，所以即使是 A 站的忠实粉丝，也有不少人以为这个平台真的“药丸”了。

之前的消息称，A 站因为遭遇融资困难，所以不仅拖欠了长达两个月的工资，而且而没有资金支付租用的阿里云服务器，所以在10天之前被关站。而今天，腾讯《一线》也发文称，A 站的离职和在职员工都收到了自己被拖欠的工资，据离职员工介绍，他们在2月12日上午和下午分别收到了2017年11月和12月的工资。很显然，A站应该是收到了一笔融资，不知道是来自传说中的新股东阿里巴巴，还是之前的股东奥飞股份呢？目前我们还没有获得准确消息。

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