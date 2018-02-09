昨天晚上《焦点访谈》可能是最近一段时间以来点击量最高的节目了，因为央视、各路专家和监管部门都在该节目中对现在网络上的不少负面现象进行了点名批评，其中包括直播平台吸引未成年打赏、主播的直播内容低俗色情或宣扬毒品等违法信息，还有前段时间儿童邪典视频和直播答题乱象等热点事件。





而昨天晚上被批评，今天各大平台就做出了反应，我们来看看，他们都是如何处理这些事情的。首先来看看“未成年人打赏”这一事件，今天快手官方发文称，感谢媒体的关注和监督，对当时家长表达了歉意，并表示对许昌的案例，早已经在2017年6月30日退回了所有打赏；而对于昨天节目中佛山的案例，快手已经联系了当事人，等当事人提供信息之后也会进一步处理。

那么违规主播呢？快手在声明中表示对于违规主播将会采取禁播甚至封号等处罚，而昨天节目中的主角“MC 天佑”在小火山视频中的视频已经全部下架。另一位“主角”卢本伟在斗鱼平台的账号依然完好，但是斗鱼今天也已经发布声明，承诺会加强对主播的监管。

另一个在节目中强调的“儿童邪典”视频今天也开始被各大平台严厉整治，其中优酷、爱奇艺、腾讯、百度旗下“好看”平台均被立案调查。对于这一事件，腾讯公司也发布了声明，称已经在1月中旬成立了专项小组，24小时不间断地对有害信息进行删除、封禁，截止目前已近永久封停账号1325个，全平台下架视频25万余条，同时未来也将加强审核机制。

最后来看看直播答题中的主角“头脑王者”，该直播答题产品在上个月被叫停。而在昨天的节目后，知乎突然推出了微信小程序“知乎答题王”，知乎称“知乎答题王”是知乎和原头脑王者团队联合开发的全新答题小程序。有趣的是，玩家发现登录“知乎答题王”之后会自动继承头脑王者的分数和段位，显然，开发团队将头脑王者换了一张皮又一次上线了。

并且知乎还强调，此前的“头脑王者”是北京豪腾嘉科科技有限公司开发，知乎和对方的合作仅限于品牌，该游戏并不是知乎出品，开发和运营也和知乎无关。而这次推出的“知乎答题王”既然用上了知乎的名字，看来以后得对题目严加审核了。不知道大家对各平台的处理方式还满意吗？

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