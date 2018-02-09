上周马斯克创立的 SpaceX 公司成功发射了“重型猎鹰”火箭，其近地轨道运载能力达63.8吨，地球同步轨道运载能力为26.7吨，是现役推力最大的运载火箭，这也让马斯克相当自豪。不过有人不服气，ULA 公司的 CEO 托里·布鲁诺就表示自家重型火箭也能达到“重型猎鹰”的水平，这可让马斯克相当恼火，两人甚至在推特上撕起来了。









起因还是源于 NASA （美国宇航局）喷气式推进实验室的道格·埃里森（Doug Ellison）在推特上发布了一些数据，其中有些内容表明 ULA 公司的 Delta IV 重型火箭也能够达到“重型猎鹰”的性能，足以支撑太阳系之外的任务。马斯克在第一时间进行了回应，称对方的计算基于有缺陷的数据，并且即使对方的数据是正确的，“重型猎鹰”的成本仅需要1.5亿美元，而 Delta IV 重型火箭的成本超过4亿美元。马斯克一开口， ULA 公司的 CEO 托里·布鲁诺也坐不住了，他表示 Delta IV 重型火箭成本只需要3.5亿美元。

这一怼可让马斯克来了兴致，他马上反驳对方的数据是三年前计算的成本，到2020年， Delta IV 重型火箭发射的成本绝对超过6亿美元，实在是太贵了，没意义！并且马斯克还要求布鲁诺出来打赌， Delta IV 重型火箭在2023年之前都无法承担 NASA 的发射任务，如果输了，就把帽子给吃了！对于马斯克的赌约，布鲁诺只恢复了一个“WOW”。值得一提的是， ULA 公司其实正是 NASA 一手扶植的民间航天公司，目的正是和 SpaceX 竞争，所以这次 NASA 才会列数据来挑事。

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