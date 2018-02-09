在上个月月末，外媒 TechPowerUP 曾报道了 AMD 的 Ryzen 锐龙系列的 APU 产品， Ryzen 5 2400G 和 Ryzen 3 2200G 的详细规格都在那时被曝光。今天，AMD 也如期发布了这两块处理器，详细信息和售价自然也少不了。





先来看看 Ryzen 5 2400G ，这款 APU 采用的是四核心八线程架构，4MB 三级缓存，基础频率和加速频率分别为 3.6GHz 和 3.9Ghz。图像性能强悍， Radeon Vega 11 显示核心包含704颗流处理器，频率高达 1250MHz 。根据 AMD 的说法，Ryzen 5 2400G 的图像性能接近 GT 1030，是竞品 i5-8400 核显性能的近3倍，3DMark Fire Strike 跑分为 4598 分。至于 Ryzen 3 2200G 则采用四核心四线程架构，4MB 三级缓存，基础频率为3.5GHz，而加速频率可达 3.7GHz。不过 Ryzen 3 2200G 包含一块 Radeon Vega 8 显示核心，512颗流处理器和 1100MHz 的频率虽然比不上 Ryzen 5 2400G ，但也足够强悍。

除了基础性能之外，两颗处理器都支持最高 64GB 的双通道 DDR4-2933 内存，标配了幽灵散热器，TDP 为 45W 到 65W。而价格方面 AMD 这次也依然占据优势，两款产品价格分别为1299元（ Ryzen 5 2400G ）和799元（ Ryzen 3 2200G ），性价比十足。最后可能有些朋友不是很了解锐龙和 APU，其实过去很多年 AMD 都被英特尔死死压制，但是在 ZEN 架构诞生之后，AMD 在这一架构上研发的锐龙 Ryzen 系列处理器打了个翻身仗，性能直逼英特尔 i 系列。而 APU 则是过去 AMD 的一次尝试，将 CPU 和独立显卡融合在了一块芯片上，不过此前的效果并不好，不知道有 Ryzen 加持之后，APU 能否打一个翻身仗呢？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。