根据华为放出的官方海报，2018年首款旗舰 P20 系列将会在当地时间 3 月 27 日在法国巴黎发布。该机有可能会搭载和 iPhone X 类似的全面屏设计，同时还有三摄像头等有趣的配置。而在P20系列发布之前，外媒 Android Authority 为我们带来了 P20 原型机的上手照，一起来看看。





首先我们需要强调，因为这是早期原型机，所以和届时发布的新机应该有不少区别，不过从设计语言和相关配置上，我们或许能够推测出 P20 的真机的部分特性。





外观方面，这款原型机的屏占比相当之高，“下巴”的部分近乎能够忽略，“额头”虽然非常窄，但并不是现在传言中的“刘海屏”，看来华为也是后期临时改变的设计方案。同时我们还发现，P20原型机上完全没有指纹识别模块，屏幕上却有一个疑似指纹的图案，这说明华为是准备使用屏下指纹技术的，不知道在 P20 量产机上，会不会搭载这一备受期待的技术呢？





其他方面，华为在该机上沿用了金属中框的设计，但却少见地用了玻璃背壳，应该加入了对无线充电的支持。并且摄像头也不是前阵子曝光的竖置三摄，而是普通的双摄配备。不过不得不说，这样的摄像头排列看起来还是最顺眼的。

有人应该发现了，该极竟然只有一个实体按键！不出意外的话应该就是一个电源键，看来华为为了配合全面屏的设计，可能将音量调节按键也集成到了屏幕手势操作中了。同时 P20 原型机搭载了底部的双扬声器，还有 Type-C 接口，这些配置也都有可能出现在量产版机型上。







总的来说，小编自己觉得如果 P20 真的就是长这样，那也不失为一部有创意的的旗舰，不过华为显然希望 P20 能成为一部“革命性”机型，所以在后期又加入了三摄、刘海屏等新特性。至于 P20 系列究竟会弄巧成拙还是一鸣惊人，就看一个月以后的新机发布会了。







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