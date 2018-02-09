虽然现在共享单车市场早已经度过了“野蛮生长”的阶段，但即使是幸存下来的摩拜、ofo 等品牌也都仍然存在着不少问题，其中轮停乱放就是最被诟病的一项。对于这些问题，摩拜单车也一直试图解决，根据他们最近针对海淀法院司法建议的回复我们得知，摩拜的“运营地理围栏”和“信用分系统”即将上线。





在此前一家物业公司和摩拜公司的九分钟，海淀区法院认为共享单车在停放秩序方面有改进空间，所以向摩拜公司发送了司法建议。对于法院的这一建议，摩拜公司的“信用分系统”和“运营地理围栏”能够有效地解决停放秩序问题。

我们首先来看看“信用分系统”，摩拜称他们已经上线了新版信用分系统，在该系统中，高信用的用户能够获得更高的现金红包奖励，还能优先体验摩拜推出的新服务。而对于不文明用车的用户，当信用分被降为一般之后，摩拜将会以双倍的价格向用户收取骑行费用。最后，信用等级为“较差”的用户，骑行费用将会升至半小时100元。不过摩拜和 ofo 用户应该都有了解，其实两家公司很早前就上线了信用分体系，但是对于乱停乱放的情况没有任何助益。所以对于这一现状，摩拜又计划推出“运营地理围栏”，也就是我们再无人机市场上常见的“电子围栏”。然而在无人机领域，电子围栏能够轻易地控制无人机的起飞和高度，共享单车的电子围栏技术又能够怎么监督用户呢？难道不允许他在围栏外关锁？这个似乎“威慑力”有限。但是如果真的能够有效地和信用分系统相结合，让每个人的每次停车都能够被识别是否合规，然后记录到信用体系中，那倒是能让这个组合有点效果，毕竟谁都不会和钱过不去。说起来容易，但要做到这一点可能需要摩拜公司付出大量的人力物力，大家认为共享单车的“运营地理围栏”和“信用分系统”靠谱吗？

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