我们手机中那个提供一切通话、上网功能的卡片大家都很熟悉，SIM 卡在最近十年中，从最初的大号卡片，到后来的 Micro SIM 卡，再到现在的 nano SIM ，发展到头了吗？显然没有，eSIM 技术因为 Apple Watch 3 等产品而被我们熟知，现在另一家科技巨头 ARM 又推出了 iSIM 技术，目的同样是干掉 SIM 卡。





我们还是先来认识一下 eSIM 卡，其实简单说来就是将 SIM 卡芯片直接嵌入到设备中，用户通过账号密码的形式将手机号和手机绑定在一起，并且可以一个手机对应多个号码。所以不像传统的 SIM 卡一张卡对应一个号和一个卡槽，使用 eSIM 卡的设备腾出了一大块内部空间，将会更加轻薄，并且用户用起来也更加方便。这一技术最早由苹果提出，他们在2001年注册了虚拟 SIM 卡专利，在2014年的 iPad Air 2 上推出了 Apple SIM ，也就是我们现在所说的 eSIM 了。至于 iSIM 卡，其实和 eSIM 卡非常类似，ARM 准备将 SIM 卡芯片直接集成到 SoC 中，和 eSIM 卡类似，iSIM 技术也会首先从物联网领域开始使用，然后向手机等产品发展。其实总的来说，eSIM 和 iSIM 的思路完全一样，只不过是苹果和 ARM 的两套方案而已，所以未来虚拟 SIM 卡这一领域中，或许也会出现很多不同的阵营。

言归正传，到目前为止，iSIM 才刚刚被提出，我们就不说了，eSIM 其实也仍然只用在物联网产品上，普通移动终端里只有 Apple Watch 3 等少数设备支持 eSIM 技术，并且因为 Apple Watch 3 的 eSIM 卡是“一号多终端”方案（简单说，Apple Watch 3 可以独立通话，但使用的是和 iPhone 上一样的手机号），在中国、英国等市场还遇到了重重阻挠，甚至苹果不久前还无奈宣布蜂窝版 Apple Watch 3 的用户能够选择退货，这是为什么呢？





有一方面是因为安全问题，eSIM 卡其实和我们此前认知的“烧号”特别类似，国外的 CDMA 手机都没有 SIM 卡槽，也是通过将识别码写入手机芯片之后将手机号和手机绑定起来的，但是这个“识别码”却有被盗的风险，一旦被盗然后写入到其他手机中，那么后果大家应该都懂。而实体 SIM 卡就没有这种顾虑，因为一张卡对应一个号，只要你手机不丢，没人能“偷走”你的手机号。所以不少监管部门，对于 eSIM，特别是这种“一号多终端”的 eSIM 卡是非常谨慎的，虽然国内三大运营商都获得了 eSIM 牌照，但只有联通推出了针对消费移动终端的服务，其他两家都只针对物联网。而另一个方面就更尴尬了，其实不少运营商对于取消 SIM 卡是非常抵触的，因为现在实体卡的制造、销售生态中有着太多既得利益者，就拿全世界最大的 SIM 卡制造商 Gemalto 就在去年以56亿美元的高价被收购，一旦实体 SIM 卡被取消，那么 Gemalto 就得遭殃了。并且对于运营商来说，要他们放弃实体 SIM 卡也不容易。除了销售 SIM 卡的收入之外，用户可以随意切换手机号就意味着漫游、长途费将变得毫无意义。同时通话、短信等服务也可能会完全被网络服务取代，运营商将完全沦为网络流量的提供者，辛辛苦苦搭建网络，却只能以卖流量获得营收。所以在全世界运营商的努力下，即使苹果也不敢“逆天下之大不违”推进 eSIM 卡。不过大家也应该看出来了，运营商中总有一些激进分子，比如中国联通。联通为了抢占 eSIM 市场，在这一领域就十分积极，甚至赶在过年以前，排除万难上线了“一号双终端”业务，使 Apple Watch 3 蜂窝版终于能够独立通话、上网了。总的来说，还是因为被另外两家压迫的太难受了。

最后，虽然淘汰 SIM 卡在技术难度上几乎为0，但是因为在安全、各方利益等方面的重重阻碍，距离我们真正用上虚拟 SIM 卡，可能还需要等很长时间。

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