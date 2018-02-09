虽然现在绝大多数智能手机用户都是用的 iOS 或安卓手机，但其实还有不少用户有着小众系统情节，特别喜欢 Windows Phone 或黑莓等手机。可今天的一则市场调查结果显示，就连最后这一点小众选择也快没了，Android 和 iOS 已占据智能手机市场99.9%的份额。





数据来自研究公司 Gartner ，在2017年销售的智能手机中，99.9%搭载了这两个操作系统，其他竞争对手已经被完全排除。这其中，Android 占据86%的份额，iOS 占据14%。考虑到 Android 设备覆盖了高中低价位，并且包含无数款设备，而 iOS 主打高端市场，所以这一份额占比还是比较合理的。那么其他智能手机系统呢？要知道在过去 Gartner 的调查报告中，都是会列出 Windows Phone 和 BlackBerry 操作系统的，而今年却没有了，因为它们的占比已经不足0.1%。据悉，2017年全球智能手机销量高达15亿部，而其中运行 BlackBerry OS ，Windows Mobile 和其他系统的智能机仅有150万部。





虽然仅有0.1%，但起码还存在啊，为什么说小众系统已经要消失了呢？黑莓在近期宣布，他们将对 BlackBerry OS 10 系统继续维护至少两年，但是不会再推出搭载这一系统的手机，并且鼓励旗下用户转用黑莓品牌的 Android 手机，这些手机都是由中国厂商 TCL 制造的。而在2019年年底，BlackBerry World 等服务将会关闭。至于 Windows Mobile ，微软也已宣布不会再推出这一平台的手机，仅会对现在的机型进行安全更新和 bug 修复。至于各大应用开发商，也早已宣布不再支持 Windows Mobile 平台了。对于这两大操作系统，苹果垂直媒体 Mac Rumors 也十分感慨，虽然 iPhone 在2007年开创了智能手机时代，黑莓手机却是当时市场上最耀眼的明星，他们在2009年超越了诺基亚，占据了20.8%的智能手机市场份额，然而现在却已成为昨日黄花。

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