下周万众瞩目的 MWC 2018 就要开场了，因为苹果一向会缺席这类科技展会，所以三星等品牌就成了绝对的主角，S9自然也就成为了 MWC 的焦点。其实现在我们已经掌握了很多有关 S9 的消息，现在不少朋友都只关心一件事情：国内 S9 卖多少钱，什么时候发布、上市？





今天三星中国终于放出消息，2018年国行新旗舰发布会将于3月6日晚18：00举行，而地点也选在了广州市天河区海心沙广场，也就是珠江新城和广州塔之间的那块岛上。考虑到 Note 8 在国行发布会半个月后就上市了，所以国行版 S9 有望和国际市场一同在3月中旬上市。

并且近日网络上也曝光了 S9 系列的价格，外媒曝光称欧版三星 S9 价格为841欧元（约合人民币6580元），S9+ 价格为997欧元（约合人民币7800元），因为欧洲市场的价格普遍偏高，再加上此前中国区总裁权桂贤曾承诺国行版将会是全世界最低价，所以国行版 S9 起步价应该不会超过6000元。至于配置和外观，其实已经非常清楚了，三星 S9 将会搭载可变光圈的摄像头，而 S9+ 将独占双摄规格。国行版 S9 系列应该会沿用骁龙845的配置，而部分市场使用的可能会是 Exynos 9810。不过 S9 的存储配置依然是 4GB+64GB 起步，S9+ 则是 6GB 起步的内存，建议购买的用户选择 6GB 版本。外观方面，除了“下巴”收窄、后置摄像头和指纹识别变为竖置之外，S9 和 S8 的区别并不大，屏幕尺寸也延续了 S8 的 5.8、6.2 英寸 2K 屏。不过 S9 这次的首发配色中，除了黑色、灰色、蓝色之外，似乎还加入了紫色。

国际版三星 S9 系列将会在巴塞罗那时间2月25日在 MWC 展会开始前发布。

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