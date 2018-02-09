2月22日，一篇名为《一张微信截图就能把你的银行卡刷光 快告诉家里人》在微信朋友圈里被疯转，大概的内容是骗子骗取了微信用户的付款二维码的截图，然后用这些截图去消费，这样一来用户的资金就遭受损失了。那么实际使用中，是不是真的会出现这种情况呢？今天微信官方发出公告，称该消息与事实不符。





我们先来回顾一下这篇朋友圈热文中的“骗术”，骗子以“微信转账金额超限”等理由，向受害者骗取微信付款的支付二维码，并且他们还会想方设法地骗取用户反复截图，比如说二维码超时失效等。然后骗子马上会用这些二维码截图去商家那里付钱，本文中的受害者杨女士就称，骗子利用自己发过去的三张截图在美宜佳超市消费了3000元。

因为该文章影响范围大，所以今天微信官方团队也发出公告，称这种情况不可能出现，因为微信早已今在2016年就通过技术手段切断了“截图后发给他人被盗刷”的可能性。具体来说，在2016年下半年，微信推出了 iOS 6.3.22 版和 Android 6.3.23 版本，在该版本和以后的所有版本的微信中，用户一旦对付款二维码进行截图，那么微信马上回发出安全提示，并且付款码也会立即失效。也就是说，虽然我们截图了二维码，但截图的那一瞬间，这个二维码就失效了。

不过即使如此，微信还是提醒大家不要以任何形式向他人发送自己手机上的支付码，包括条形码、二维码和数字编码等。毕竟如果有人真的执着到用另一部手机拍下自己手机的付款二维码再发给骗子，那真的是老天都救不了了。





值得一提的是，支付宝的付款码也同样有类似的保护措施，所以虽然网络上有很多针对移动支付的骗局，但是只要我们坚定地保护好自己的付款码，就不会陷入骗局了。

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