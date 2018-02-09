DICE 是美国“互动艺术与科学学院”下属两万多家会员单位组织评选的互动娱乐奖项，全称为“设计、创新、交流、娱乐”(Design、Innovate、Communicate、Entertain)，先由学院的“同伴小组”提名入围名单，再由学院的游戏开发者成员票选出获奖作品，因此也被游戏界简称为学院奖，具有相当的权威性。



2018 年的 DICE 颁奖典礼在 2 月 23 日举行，重头戏年度最佳游戏奖项自然争夺激烈，而最终大奖被《塞尔达传说：旷野之息》拿下，这款任天堂历经多年打造的 NS 主机首发护航游戏，几乎摘下 2017 年度所有重要游戏奖项的大奖桂冠，当之无愧的“年度最佳游戏”，此次 DICE 最佳游戏大奖也在情理之中。此外，该作还拿下了卓越游戏指导成就奖、卓越游戏设计成就奖、年度最佳冒险游戏等奖项。







此次争夺 DICE 年度最佳游戏大奖的还有《绝地求生》、《茶杯头》、《超级马里奥：奥德赛》和《地平线：黎明时分》。鉴于《绝地求生》的持续火爆，不少玩家觉得在错过 TGA（The Game Awards）最佳游戏大奖后会在 DICE 上有希望逆转，不过结果“学院派”显然更青睐于《塞尔达传说：旷野之息》。



《绝地求生》在这次评选中拿到了年度动作游戏和最佳在线游戏殊荣。



年度黑马《茶杯头》获得了最佳动画、最佳原创音乐和最佳艺术指导 3 项大奖。



最佳手游则评给了任天堂的《火焰纹章：英雄》。



值得一提的是，在本届 DICE 评选出来的游戏名单中，有 5 款游戏为 NS 游戏（不包括被 EA 的《FIFA 18》），24 个奖项中占据 9 席，足见新平台在游戏质量和业界口碑的成功。



2018 年 第 21 届 D.I.C.E 获奖游戏名单：



年度游戏：《塞尔达传说：旷野之息》



游戏设计杰出成就奖：《塞尔达传说：旷野之息》



游戏导演杰出成就奖：《塞尔达传说：旷野之息》



年度冒险游戏：《塞尔达传说：旷野之息》



动画杰出成就奖：《茶杯头》



艺术指导杰出成就奖：《茶杯头》



原创音乐作曲杰出成就奖：《茶杯头》



年度动作游戏：《绝地求生》



在线游戏杰出成就奖：《绝地求生》



年度格斗游戏：《不义联盟2》



年度赛车游戏：《马里奥赛车8：豪华版》



年度角色扮演游戏：《尼尔：机械纪元》



年度体育游戏：《FIFA 18》



年度策略/模拟游戏：《马里奥+疯狂兔子：王国之战》



游戏角色杰出成就奖：《地狱之刃：塞娜的献祭》



音效设计杰出成就奖：《超级马里奥：奥德赛》



故事剧情杰出成就奖：《地平线：黎明时分》



技术杰出成就奖：《地平线：黎明时分》



年度家庭同乐游戏：《你剪我我剪你》（Snipperclips）



沉浸式虚拟真实技术成就奖：《孤独回声》（Lone Echo）



年度沉浸式虚拟真实游戏：《孤独回声》



D.I.C.E.休闲游戏奖：《你剪我我剪你》



年度掌机游戏：《银河战士：萨姆斯归来》



年度手机游戏：《火焰纹章：英雄》

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