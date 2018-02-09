在苹果用 ARkit 打开了增强显示技术的新世界之后，谷歌也在去年马上发布了自己的增强现实技术 ARCore，果断地抛弃了此前的 Project Tango 计划。不过当时谷歌仅仅是公布预览版，并没有正式投入使用。今天凌晨，他们终于发布了 ARCore 1.0 的开发包，而小米、华为、三星等厂商将会是首批支持 ARCore 的厂商。





据谷歌公司称，ARCore 1.0 将会支持多达1亿款设备，除了此前的 Pixel 等机型之外，ARCore 1.0 将会对三星、华为、LG、摩托罗拉、华硕、小米、诺基亚、中兴、索尼和vivo等品牌的机型进行适配。所以昨天小米公司也在第一时间宣布自己将会是首批支持 ARCore 的厂商。具体功能方面，ARCore 1.0 改进了环境识别性能，现在我们能够将虚拟物品放在任意纹理的物体表面上，比如海报、家具、玩具盒等等。同时 Android Studio Beta 现在已经支持 ARCore ，开发者能够在虚拟环境中测试应用，然后在以上那些手机厂商的应用商店和 Play Store 中分发 AR 应用。不过现在 AR 应用的数量并不多，根据介绍，现在国内将会支持 ARCore 的应用包括以下几个：

居然之家的 App 能够将家具和超过10万个物件放在任意的空间中，模拟真实的装修效果；而京东商城也将支持将虚拟商品放在家中的效果预览；游戏方面，网易公司等游戏开发商已经着手开发基于 ARCore 的增强现实游戏，就像 Pokemon Go 那样。

对比此前的 AR 技术，ARCore 和 ARkit 的最大优势是不需要过多的传感器，双摄甚至是单摄就能够实现优质的 AR 效果。不过这也带来了较大的运算量，据悉，ARCore 或许只会支持骁龙800系列等拥有高性能处理器的机型，这也解释了前文厂商名单中为什么没有出现 OPPO。

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