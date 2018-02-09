对自己的密码保护特别重视的朋友肯定都用过一个叫做 1Password 的应用，在这个应用中，我们可以任意为每个平台的账号设置千奇百怪的密码而不怕忘记，因为它会帮你记住这些密码，而用户只需要记住主 1Password 密码就能保护住其他所有密码的安全。而今天，这个应用迎来了一个重大更新：它能够检测我们的密码是否存在泄漏隐患了！





我们的密码通常都是如何泄露的呢？并不是因为我们的电脑、手机被黑客攻破了，而是因为存储我们账号密码的企业服务器被黑客攻破了，近年来索尼、雅虎等巨头都遭遇了大规模数据库失窃事件，可见现在密码泄露情况之严重。如何知道我们的密码会不会存在泄漏风险呢？1Password 提供了一键验证功能。在此前的 1Password 密码保存栏后面，有“复制”、“显示/隐藏”和“大写”三个按钮，新版中增加了一个“检查密码”按键，点击之后，1Passwrod 能够检查这个密码是否在此前的各大密码数据库泄漏事件中被曝光过。如果没有被曝光过，1Password 会显示“没发现，放心使用”，意味着没有黑客掌握过这个密码，你是安全的；如果被发现了，则会显示“哦，发现了”，证明你的密码泄露过，需要更改一下了，不过也有可能是其他用户使用了跟你一摸一样的密码，而他的密码已经泄露了。

为什么 1Password 会提供这样一个功能呢？因为日前网络安全专家 Troy Hunt 发布的一项名为 Pwned Passwords 的数据库，其中包含5亿个已经泄露的密码，所以我们能够从里面检查是否存在自己的密码。

同时这一检测过程也是绝对安全的， 1Password 会使用 SHA-1 算法将我们的密码进行哈希加密，然后将加密后的40位“哈希字符”的前5个发给 Troy Hunt 的服务器，然后 Hunt 也会对 Pwned Passwords 数据库中所有的密码进行哈希加密，如果加密后的40位字符前5位和对方的一致，就会发送给 1Password ，然后再在本地对比，以确定是不是完全一致。如果你是 1Password 用户，赶快升级最新版，然后试用一下新功能，看看自己的密码是不是都安全吧！

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