不久前，“硅谷钢铁侠”马斯克成立的 Space X 公司发射了现在全世界载重最大的猎鹰重型火箭，这一事件收获了全世界的关注。但很多人没注意的是，2月22日，Space X 又用猎鹰9号火箭将两颗 Microsat-2a 和 Microsat-2b 卫星送上了太空，而这两颗卫星，将会是“星链”计划的开端，未来，全世界都将覆盖卫星 WiFi 信号。





“星链”是马斯克一个伟大的设想，和此前摩托罗拉的铱星计划很相似，摩托罗拉当时是希望用卫星覆盖地球提供手机信号，而“星链”计划从2019年到2024年将4425颗卫星送入太空，为全球用户提供高速 WiFi 服务。此前铱星计划的失败是因为发射成本过高，而猎鹰火箭可回收的特性节省了不少成本，使得“星链”计划成为可能。而在昨天，发射的两颗卫星已经开始了工作，马斯克在个人推特中表示，现在相应区域的用户已经可以用手机接收到这两颗卫星的信号，它们的 WiFi ID 分别是 Tintin A 和 Tintin B，密码为“martians”。据星链计划的规划，搭建完成后每个用户都能够分到 1Gbps 的宽带。





因为它们并不是同步卫星，所以每过22个小时会通过地面上的同一个区域，每一颗卫星大约能够覆盖 1060km 的区域，面积约350万平方公里。现在能够确定的是，美国洛杉矶将会是能够搜到它们 WiFi 信号的区域，微博上也已经有网友放出了连接成功的照片。





不过现在这两颗卫星应该还无法覆盖我们国内的区域，同时马斯克也曾在推特上表示，对于中国用户未来能否使用星链计划的 WiFi 持悲观态度。

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