



本周末在巴塞罗那举行的 2018 年世界移动大会上，LG 将推出新款手机 LG V30S ThinQ。



这款新机也被一些媒体评为“带 AI 的冷饭”，因为它是以 LG V30 的构架基础，追加名为 Vision AI 和 Voice AI 的人工智能来吸引消费者。当然，绚丽的全面屏和继承 V30 的轻薄机身也是买点之一，LG 表示，V30S ThinQ“是 6 英寸或更大显示屏的智能手机中最薄最轻的一款”。



ThinQ 是 LG 旗下以人工智能为特色家用电器和消费电子品牌，V30S ThinQ 是 LG 首款 ThinQ 移动设备，它将为智能手机中的人工智能工作设定标准。其中，Vision AI 意味着更智能的相机，Voice AI 意味着更智能的语音交互。



视觉 AI 可以分解为三个相机功能 - AI CAM，QLens 和亮度模式：



AI CAM 分析镜头框内的拍摄对象，并推荐八种拍摄模式：肖像，食物，宠物，风景，城市，花卉，日出和日落。每种模式都考虑到视角，颜色，反射，光照和饱和度等因素，增强了主体的特性。



QLens 使用图像识别扫描 QR 码并获取购物信息或描述场景中的地标。用户可以使用 QLens 进行图像搜索，查看食物，时尚和名人的匹配或类似图像，或建筑和雕像等地标的详细信息。



明亮模式旨在帮助弱光摄影，与大多数智能手机相机一样，此 AI 功能使用算法将图像变亮两倍，但同时不会影响到环境光线。



语音 AI 由一个名为 QVoice 的工具组成，包含超过 50 个语音功能（32 为 LG 品牌独占）。它可与 Google 智能助理配合使用，无需点击多个菜单即可访问常用的智能手机选项。LG 一直在琢磨谷歌助手，而 V30S ThinQ 上的语音 AI 可以说是最新的演变。



虽然人工智能是 V30S ThinQ 的主打功能，但 LG 承诺通过在线推送的方式其中部分功能更新到 LG G6 和 LG V30，让其他 LG 手机也可以获得未来的 AI 升级。







V30S ThinQ 同时具有 IP68 认证（防水防尘），符合 MIL-STD 810G 标准，具备语音识别，人脸识别和指纹传感器。支持 Qualcomm Quick Charge 3.0 技术和无线充电。



LG V30S ThinQ 官方发布的规格如下：



芯片组：Qualcomm Snapdragon™835移动平台



显示屏：6.0英寸18：9 QuadHD + OLED FullVision显示屏（2880 x 1440 / 538ppi）



内存：6GB RAM，128GB ROM（用于V30S + ThinQ的256GB ROM），microSD（高达2TB）



后置摄像头：16MP标准角度（F1.6 / 71°）/ 13MP广角（F1.9 / 120°）



前置摄像头：5MP广角（F2.2 / 90°）



AI：AI CAM，QVoice，QLens，Bright Mode，AI Haptic，Google Assistant



电池：3300mAh



操作系统：Android 8.0



尺寸：151.7 x 75.4 x 7.3毫米



重量：158g



网络：LTE-A 4频段CA



连接性：Wi-Fi 802.11 a，b，g，n，ac /蓝牙5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0（3.1兼容）



颜色：新摩洛哥蓝（V30S ThinQ）或新铂金灰（V30S + ThinQ）



其他：32位Hi-Fi Quad DAC，HDR10，Google Daydream和UX 6.0+

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