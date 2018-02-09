5G 是一个崭新的、颠覆性起点，将把人类社会带入全新的万物互联时代。如果你一直想要问 5G 什么时候到来？那么 MWC 上，这个答案很快就会揭晓。



世界移动通信大会 MWC 2018 前夕，华为发布了首款 3GPP 标准的 5G 商用芯片——巴龙 5G01(Balong 5G01)，以及基于该芯片的首款 3GPP 标准 5G 商用终端：华为 5G CPE(用户终端)。







巴龙 5G01 是全球首款投入商用的、基于 3GPP 标准的 5G 芯片，支持全球主流 5G 频段，包括 Sub6GHz(低频)、mmWave(高频)，支持 NSA（Non Standalone，5G 非独立组网，即 5G 网络架构在 LTE 上）和SA（Standalone ，5G 独立组网）两种组网方式，理论上可实现最高 2.3Gbps 的数据下载速率。



根据 ITU（国际电信联盟）定义的 5G 标准，5G 网络拥有高速率、广联接、低时延三大特点，可实现高达 20Gbps 的峰值下行速率、每平方公里联接 100 万个设备和低至 0.5ms 的时延，这意味着 5G 时代的通信不仅是人与人之间的联接, 它将拓展人的联接到物的联接即 IoT ( Internet of Things)。面向 2020 年及未来，VR/AR 应用、工业互联网、无人驾驶和车联网等增强型移动宽带（eMBB）和物联网（IoT）应用将随着 5G 网络的成熟获得爆发式增长。



目前在全球推进 5G 商用技术的公司中，华为引领着中国厂商的 5G 狙击速度，据悉，此次发布的 Balong 5G01 是首款商用的、基于 3GPP 标准的 5G 芯片组，是 5G 标准冻结后第一时间发布的商用芯片，和同时发布的基于该芯片的首款 3GPP 标准 5G 商用终端——华为 5G CPE 共同构成 5G 商用的两个基础条件，这也意味着，华为已经能为客户解决从芯片、终端到网络能力的 5G 端到端解决方案，未来必然要和英特尔、高通等巨头争夺 5G 标准话语权。



谁能拿下 5G 商用制高点，还要看合作伙伴是否给力，阵营是否庞大。目前为止，华为已经牵手中国移动、中国电信、中国联通、Vodafone、SoftBank、T-Mobile、英国电信、Telefonica 等全球 30 余家运营商在 5G 方面展开合作，在运营商方面，华为占据着很不错的优势。2017 年，华为已经和部分运营商联合开通 5G 预商用网络，预计 2018 年内可以完成第一轮 5G 商用网络测试。



5G 真的要来了。

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