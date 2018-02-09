华为在今年的世界移动通信大会上发布了全球首款全面屏笔记本电脑华为 MateBook X Pro。



华为 MateBook X Pro 的 13.9 英寸屏幕相当诱人，它以 91% 的屏占比首次定义了全面屏笔记本概念，分辨率高达 3000x2000 像素，是目前笔电产品中独一无二的窄边框+ 3K 高清+触控屏。该产品还首次引入手机行业的 LTPS 高清屏幕，在保证极佳显示效果的同时拥有较低的功耗水平，将手机技术完美融合到笔记本产品中。



MateBook X Pro 整机采用金属极简设计，CNC 钻切工艺，最厚处 14.6mm，最薄处 4.9mm，重量仅为 1.33Kg。







性能方面，搭载 Intel i5/i7 处理器和 2GB GDDR5 的 NVidia GeForce MX150 独立显卡，最高搭载 16 GB 运行内存，采用 NVMe PCIe 高速固态硬盘，在超薄笔电中已经算强大又专业了。



与此同时，它还配备 57.4Wh 大电池，配合华为自研的智能省电模式，可实现全天候续航能力；在音效方面采用杜比全景声音响系统。在定位上，专门针对生活品质有精致追求的高端商务人士和内容创作者打造。



这款笔电还有一个有趣的亮点，那就是它的摄像头，由于采用超窄边框全面屏设计，因此摄像头不在放置在屏幕上方，而是隐藏在键盘位置的 F7 键下，这个变化可以说足够颠覆传统。用户只要稍微施力按下 F7，按键弹起，就会看见隐藏其中的摄像头，由于位置变化较大，MateBook X Pro 的相机是从下方进行拍摄，可能会令用户们又爱又恨。







华为负责人表示，笔记本电脑摄像头是最少被使用到的功能之一，甚至有很多关心隐私的用户为防止某些软件自行启动摄像头，会将胶带粘在摄像头上。他们认为 MateBook X Pro 的隐藏式摄像机给了用户不一样的选择，同时也提供了更好的安全性。



价格方面从人民币 11000 元起跳，搭载 i5 处理器，8GB/256GB 版本华为 MateBook X Pro 售价 1499 欧元；搭载 i7 处理器，8GB/512GB 版本华为 MateBook X Pro 售价 1699 欧元；搭载 i7 处理器，16GB/512GB 版本华为 MateBook X Pro 售价 1899 欧元，都是高端定位。



除了新笔电之外，作为苹果和三星之后的全球第三大平板电脑销售商，华为也推出了自家新款平板电脑华为 MediaPad M5。MediaPad M5 有 8.4 英寸和 10.8 英寸两个版本，采用 2.5D 设计的 2k 显示屏，Harman Kardon 定制声响系统，10.8 寸的 MediaPad M5 还标配一支 M-Pen，支持 4096 等级的压力感应，在画画、做笔记等方面让用户更加得心应手。华为 MediaPad M5 售价约人民币 2700 起跳。





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