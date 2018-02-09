作为 MWC 的绝对主角，三星 S9 在今天凌晨发布，但发布会却没有为我们带来任何“爆点”，几乎所有的配置、外观都和此前曝光的内容一致。我们就来看看，这部手机相对于 S8，究竟有什么不同，又有哪些优势呢？





外观方面，和此前公布的一样，S9 的总体设计和 S8 保持一致，只将下巴缩小了一小截，然后指纹传感器放在了摄像头下方。不过可能是因为摄像头体积增大，S9 系列的机身厚度相比 S8 系列分别增加了0.5mm和0.4mm。配色方面，除了黑色、灰色和蓝色之外，S9 增加了一款紫色，从颜值上来看，应该是最热卖的配色。配置方面，S9 系列的屏幕、电池、NFC 和防水防尘级别与 S8 完全一致，SoC 升级为骁龙 845 或 Exynos 9810，存储空间升级为 S9 4GB+64GB/128GB/256GB，S9+ 为 6GB+64GB/128GB/256GB，同时 S9 的音乐表现更好，扬声器经过 AKG 的调试，还支持杜比音效。同时除了保持面部、虹膜和指纹识别之外，S9 系列还支持智能面部扫描功能。

最大的改进在摄像头上，S9 的1200万像素单摄支持高速慢动作视频，同时还支持 f/1.5、f/2.4可变光圈，在拍摄风景时使用小光圈，能获得更好的画质。而 S9+ 支持了双摄，在 S9 单摄的基础上，增加了1200万像素的长焦镜头。那么三星为什么要“重新发布” S8 呢？其实 S8 在2017年已经属于现象级的手机，甚至不少权威外媒将 S8 成为年度最佳手机，力压 iPhone X，这显然给了三星底气。所以在 S9 上，我们看到了更强的拍照、更强的性能、更好的音乐表现，所以，现在除了搭载的是安卓系统之外，你还能在 S9 上挑出什么毛病呢？总的来说，如果你是一个 S8 、Note 8用户，那么 S9 是绝对没必要升级的。但如果你是其他机型，或者是从其他品牌转向三星，那么 S9 的体验会说服你的。就小编自己的观点来看，这是高端市场唯一能和 iPhone 互有优劣的智能手机了。

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