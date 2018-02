虽然三星 S9和 vivo APEX 吸引了所有人的眼球,但诺基亚昨天一口气发布了 Nokia 7 plus、Nokia 8 Sirocco、Nokia 1 、全新 Nokia 6 和 Nokia 8110 4G ,可以说是非常抢镜了,我们现在就一起来看看这些新机。





先来看看 Nokia 7 plus,该机搭载了骁龙660处理器,还有现在流行的6英寸18:9屏幕,4GB/6GB+64GB 存储组合和3800mAh 超大电池。而1200万+1300万像素的蔡司认证双摄能够提供优良的拍照质量,1600万像素的前置摄像头同样是蔡司认证,不过所有 CMOS 似乎都是三星提供的。

Nokia 8 Sirocco 则定位更高一些,除了骁龙835、6GB(LPDDR 4X)+128GB (UFS 2.1)存储组合、1200万+1300万像素蔡司认证双摄之外,Nokia 8 Sirocco 还搭载了一块5.5英寸的 pOLED 曲面屏, 电池容量3260mAh,支持无线充电。

全新 Nokia 6 在发布会上被称作 Nokia 2018,因为这部手机去年就在国内上架了,搭载了骁龙630处理器。而 Nokia 1 也很简单,搭载了 1.1GHz MTK 处理器,1GB RAM + 8GB 存储组合,4.5 英寸(854 x 480)屏幕,500 万像素摄像头。而这么低的配置搭载的系统也不一样,Android Go 系统非常轻量,能够运行在这样的配置下,同时诺基亚为这部手机赋予的换壳功能也勾起了不少人的记忆。

最后,Nokia 8110 4G 作为功能机也收获了不少关注,因为这部手机和此前出现在《黑客帝国》中,是当时的绝对“机皇”。现在,这部 Nokia 8110 4G 延续了前作的下滑盖+弧线机身设计,还新增了黄色配色。配置方面就不列出来了,妥妥的功能机配置,但是诺基亚还是在该机中内置了 Youtube、Skype 等应用,未来也会继续拓展。

手机说完了,价格呢?其实这些手机在国内的价格已经部分公布,Nokia 8110 4G 售价79欧元,约合人民币615元,Nokia 1售价约合540元,Nokia 2018 售价1499元起步(已上架),Nokia 7 plus 售价2299元起步(已确定),Nokia 8 Sirocco 售价约合人民币5800元。小编认为,现在诺基亚的优势主要在系统参加了 Android One 计划,所以完全不愁升级问题,流畅性也能够保障,不过纯净系统在国内也是一大劣势,普通用户可能会觉得功能太少我们可以把现在的诺基亚当做终端市场的一加手机。并且我们可以看到,Nokia 7 plus 和 Nokia 6 二代在价格上即使是在国内也非常有竞争力,两部手机搭载了骁龙660和骁龙630,但是却在千元档和2000出头的价位,相比国产品牌并不是很贵,最后再加上不错的外观和拍照性能,相信能够说服不少国内的购买者。很显然,在2017年获得800多万台智能机销量之后,诺基亚在2018年将会进一步发力了。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。