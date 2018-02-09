虽然贾跃亭因为乐视债款的负面新闻在国内依然饱受争议，但是他却表示自己不能放弃汽车梦，将会坚守在美国帮助法拉第未来公司走上正轨，并争取在2018年内交付 FF91 电动车。前段时间传出消息，法拉第未来完成了10亿美元的融资，而今天国内媒体有发出报道称，FF91在国内的售价将会高达200万元。



消息来自《北京商报》，他们在报道中称获得了接近法拉第未来的合作伙伴的消息，如此前贾跃亭所说，2018年年底将会交付第一批FF91，在美国的售价将会达到25万美元，考虑到关税等因素，在进口到国内之后售价将达到200万元，不过虽然2018年能够交付，但是需要等到2019年才能够在中国上路。





为什么会卖这么贵呢？首先，法拉第未来曾多次强调 FF91 的定位是豪华电动车，在动力上超过了特斯拉的车型，因为采用了多电机设计，百公里加速只需要2.39秒，峰值功率783千瓦（1050马力），电池总容量超过130kWh，续航里程高达700公里。豪华程度方面，FF91 的内饰和配置将会对标宾利、劳斯莱斯等顶级车型。不过在上个月的 CES 上，法拉第未来展出 FF91 时向媒体强调内饰不是重点，显然，他们当时还没有100%完成内饰设计。至于国内售价，虽然法拉第未来是贾跃亭成立的公司，但注册地址、生产地址都位于美国加州，所以如果在国内销售是需要缴税的，这也是售价25万美元（157万人民币）的 FF91 在中国要卖200万元的原因。现在，大家可以缴纳5万元定金来预订首批量产的 FF91。具此前的消息，法拉第未来曾宣布 FF91 在 2016 CES 上发布后收到了64124辆的新车预约，不过后来有消息澄清，这 64124 辆其实大多都是“普通预定”，而不是“优先预订”，只有后者才会支付5万定金。

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