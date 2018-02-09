博通对高通的收购已经闹了很久了，不过双方一直从1050亿美元谈到1210亿美元，后来又到1300亿美元，高通全都给拒绝了。那么他们究竟想要一个怎样的价格呢？今天高通称，如果博通把报价上调至1600亿美元，那么双方就能够谈一谈，而博通听到此消息后只说了一句话：高通真虚伪！





对于此前的报价，高通一直都是直接拒绝，但是今天他们却向《金融时报》透露，如果博通把股价上调15%，从每股79美元上调到90美元，并且承担高通公司250亿美元的债务，那么就愿意出售公司。这意味着该交易的价格将会达到1600亿美元，成为科技业史上金额最高的交易。而博通听到该消息之后马上进行了回应，他们表示高通“十分虚伪”，根本就不是真诚的想达成收购。所以如果高通现在真的不希望真诚地沟通收购事宜，那么博通将会等待3月6日高通举办股东大会，在会上选出新的董事会后再展开谈判和协商。值得一提的是，博通曾计划在高通新董事会安插6名“自己人”，但高通似乎已经找到方法否决这6个董事会新成员的提名。同时关注这一事件的还不止我们吃瓜群众，美国政府也十分关注，今天路透社报道称，美国外国投资委员会（CFIUS）已经对这一收购展开了调查，因为博通是一家新加坡的半导体公司，如果收购高通会威胁美国国家安全，那么 CFIUS 将阻止交易。毕竟对全世界来说，高通这种公司都是“半导体产业的皇冠之珠”。不过博通对这一消息不予置评，只强调说，如果收购成功，那么公司将会向美国转移，甚至有可能会迁移到美国。

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