索尼的微单相机是现在专业便携相机市场的绝对“统治者”，特别是 A7 系列，几乎是所有摄影师人手一部。而今天索尼又发布了第三代 A7 系列 A7M3 ，该机售价14599元，将会在3月上市。





其实距离 A7M2 发布也已经过去了三年多（2014年11月发布），所以这次三代机型也算是众望所归。那么现在 A7M3 和 A7M2 相比，一个14599元，一个9099元，哪一个更划算呢？这显然需要我们对比参数一一分析。首先在外观方面，A7M3 依然保持了经典的设计，依然保留了双拨轮和 EV 波轮的设计，按键相对于前作几乎没有变化，相信所有索尼用户都能够轻易上手。但是索尼官方还尚未给出 A7M3 的体积和重量。A7M3 有两个特别重要的升级，一个是它支持了双卡槽设计，一个适用于 SD 卡，一个适用于 UHS-II 高速 SD 卡，支持自动切换和同时记录，相比 A7M2 来说更加适合专业人士的使用，同时 A7M3 的续航有了逆天的提升，新款 NP-FZ100 电池能支持710张的续航，而 M2 只有350张。

画质方面，A7M3 依然搭载了 2420 万像素全画幅传感器，ISO 支持可扩展至 50 - 204800，具备15级的宽广动态范围。同时索尼还升级了新的5轴防抖功能，能够提供5档快门的防抖效果，还支持了14bit RAW 文件的输出，连拍时也能够使用 14bit RAW 哦！

对焦性能是 A7M3 的撒手锏，相对于 A7M2 117个相位检测自动对焦点和25个对比检测自动对焦点，相位对焦覆盖范围不到50%。而 A7M3 支持多达693个相位对焦点和425个对比对焦点，覆盖范围达到了惊人的93%！对焦速度相比二代提升了足足一倍。同时 A7M3 还支持了眼控对焦、触摸板对焦、中心放大对焦和 AF 灵敏度调节等功能。

其他性能方面，A7M3 连拍速度约10张每秒，并且电子快门和机械快门都能达到这一速度，连拍数量方面，JPEG 格式最多可达177张，而未压缩 RAW 格式能连拍40张。除此之外，4K 视频拍摄功能也是二代产品所没有的。总的来看，A7M3 相对于 M2 主要在视频性能、对焦性能和续航、存储方面有非常大的升级，基于画质的部分改变不大。所以M3 更加面向有专业需求的人群，而如果你只是日常入门级别的拍摄的话，那么 A7M3 给你带来的体验提升可能只会在续航上有明显体现。而有的朋友可能还会在 A7R2、A7S2 和 A7M3 之间纠结，毕竟它们价格都在15000左右，S 系列就不多说了，1220万像素的传感器只有夜拍狂魔和视频玩家会考虑。





其实 R2 和 M3 之间还真挺难抉择的，一个是更好的续航、连拍和对焦，一个是更强的画质，最后小编作为一个 A7M2 的用户，只能说如果你不是数毛党的话，那么更加均衡的 A7M3 会是更好的选择，毕竟2420万像素的全画幅已经很强悍了，而风光党和数毛党则更应该选择 A7R2。

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