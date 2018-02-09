要论对索尼品牌的喜爱程度，小编可能是威锋网里最忠诚的了，不仅 A7 相机手上拿、XBA 耳机头上戴、PS 4 家里放，甚至连包里放的笔记本都还是经典的 VAIO DUO 13。但小编自己从当年的 LT18i 之后，却再也没有购买过索尼手机，也从来不向别人推荐索尼手机，这是为什么呢？ 看到了 MWC 上发布的 Xperia XZ2 之后，小编觉得能和大家聊聊了。





首先一点就是工程师思维，索尼对于市场风向的迟钝众人皆知，此前 Z 系列的万年 TFT ，虽然 IPS 屏幕也是 TFT 的一种，但当年 Xperia 手机的 TFT 却让不少索尼死忠粉抬不起头。同样的还有万年 3GB 内存等老梗，过去几年内，每次看到索尼新机的参数时，小编确实不太好意思将它推荐给普通用户。同样的，工程师思维不仅体现在对市场不敏感上，就拿 Xperia XZ2 的 960fps 慢动作视频功能来说，很多人将其和三星 S9 的 960fps 慢动作视频对比，从分辨率上看，索尼支持 1080p，而三星是720p；索尼 CMOS 像素1900万，比三星的1200万高；从技术上，索尼的慢动作视频用了 on chip 压缩技术，三星没有……

以上数据来自数码博主@ MaidouDEmaidou，看起来应该是索尼完胜才对，但是现场体验过的用户纷纷表示，S9的慢动作视频比索尼好用多了！这是为什么呢？其实还是老生常谈的问题——用户体验，三星 S9 的慢动作视频录制体验更好，所以即使索尼赢了参数，却输了这场比赛。之前这种“工科生思维”其实已经在索尼手机上出现过很多次了，对吧？但其实最近几年来，索尼起码在配置上已经有了和对手竞争的资本，最近几年不都争到了骁龙800系列的首批货源吗？并且“工科生思维”也越来越少了，毕竟 One Sony 战略还是盘活了索尼公司各个部门之间的交流。但即使如此，索尼对手机业务却也是越来越“不上心”了。这一切还是源自索尼公司 CEO 平井一夫曾经的那段陈述：“如果我们放弃了‘通信’业务，那么在下一个革命到来时，索尼就无法成为比赛中的一员了。所以重点并不是智能手机，而是超越智能手机的东西，索尼保留这一业务并不是为了智能手机，而是为了‘通信业务’。”

是不是已经很直白了呢？其实还有更直白的：“研发智能手机对索尼来说，和所谓竞争行业领导者没有太大的关系。”这意味着，现在的索尼做手机其实只是按部就班而已，并不打算和苹果、三星等公司竞争，持着这样的态度，在现在这个日新月异、竞争如角斗场的手机市场，Xepria 手机的购买价值能有多高呢？同样的，我们能够从 Xperia XZ2 上看到一些端倪，索尼发布的两款新机厚度分别达到了惊人的11.1毫米和12.1毫米，在大家普遍在 8mm 以下甚至是 6mm 厚度上竞争时，索尼拿出一款比 iPhone 4 还厚的手机是作何打算？并且这两台手机屏幕分别为5.7英寸和5英寸，电池也仅有 3180 mAh 和 2870 mAh ，能做到 11mm 以上简直令人费解。

不少用户看到这一消息后纷纷表示可能是索尼新机中使用了什么新技术、新设计，但就小编自己的看法，可能索尼的工程师和设计师在现在的战略下，认为这个厚度已经 OK 了。所以，以前小编不推荐 Xperia 手机，是因为当时索尼在硬件上确实落后比较多；而现在不推荐，纯粹是因为市面上有很多用心设计的手机更值得购买。（本文代表编辑个人态度，不代表威锋网立场）

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