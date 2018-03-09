本届 MWC 大会已经接近落幕了，今年主流品牌参展、并发布新旗舰的只有三星、LG 和索尼等厂商，所以整场展会下来，除了 vivo 展出了 APEX 概念机和三星发布的 S9 系列之外，其他机型都显得有些乏善可陈。国内用户可能还比较淡定，毕竟小米、华为等品牌三月都有发布会，但外媒们可坐不住了，比如 CNBC 就开炮称，这届 MWC 是“垃圾设备大聚会”！





CNBC 今天发文称，许多小公司今年在 MWC 上发布了不少雷同的手机，让人觉得智能手机的创新已经停止。对这种现象，研究公司 CCS Insight 的本·伍德（Ben Wood）表示：“除了财力雄厚的大公司推出的旗舰，其他终端设备大多平淡无奇，这让 MWC 成为了‘垃圾设备大聚会’。”其实对于后面半句小编也是很同意的，但对于前一段小编却不敢苟同，因为即使是华硕、索尼和 LG 等品牌推出的旗舰机，其实也是槽点满满，无法激起购买欲，甚至不少苛刻的网友对于三星 S9 都不太满意。

不知道是不是创新能力下滑导致了最近智能手机的销量下滑，根据 Gartner 的数据，2017年智能手机全球销量遭遇下滑，这也是13年以来的首次下滑。对于这种情况他们表示：“用户对于新款手机期望很大，但最近的设备却毫无亮点，这是削弱智能手机销量的主要原因。”其实这种情况在2017年体现得非常明显，很显然，除了三星、小米 MIX 系列和 iPhone X 等少出机型之外，其他的所谓“全面屏”手机几乎没有任何技术含量，只是把从前的屏幕拉长了而已，工艺和技术都没有升级，但整个手机行业却把全面屏形容成为了一次“产业革命”，着实让不少业内人士哭笑不得。所以对于现在的智能手机市场，我们只能期待下一个行业革命了，那么下一个革命是什么呢？本·伍德表示即使是他也无法预测，现在我们只能够逐步改进老设计，即使是盛传的“折叠手机”，那也只是外观上的进化而已，称不上革命。但不少分析师认为，语音助手功能因为乘上了人工智能这阵东风，很有可能会成为下一个“风口”，因为三星 Bixby 已经为我们展现了无限可能，苹果和谷歌等公司也都在发展人工智能、机器学习的技术，甚至华为、高通、苹果已经将人工智能特性赋予了手机芯片，或许下一个手机革命，就是完全人工智能化的那一天。对于智能手机的发展方向，IDC 欧洲移动设备研究主管弗朗西斯科·杰罗尼莫（Francisco Jeronimo）表示，虽然现在的智能手机外观雷同，可一旦厂商和用户意识到智能手机能不通过屏幕完成各种操作时，就不会那么在意外形了。

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