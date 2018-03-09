微信算得上是现在的国民应用了吧？根据近日的数据，微信 App 的日活用户（每日活跃用户）已经达到了惊人的9亿人，而微信中的小程序板块日活也已经高达1.7亿人，这其中肯定是有不少来自于小游戏。而总所周知的，用户数量基本上就等同于天价广告费，那么如果想在微信里做广告，得花多少钱呢？耐克今天为我们做了示范。



不少“跳一跳”的用户最近发现，在跳上一个箱子之后它就会变成耐克的广告，而在箱子的角落也会出现“广告”的字样。该广告来自 NIKE REACT，这是耐克最新推出的缓震科技，主要用在篮球鞋上。并且这个广告和此前出现在微信上的广告一样，并不会出现很多次，对用户体验的影响较小。





那么耐克投放这则广告花了多少钱呢？现在微信和耐克都没有对此进行回应，但根据坊间传闻，跳一跳的广告招商由张小龙亲自把关，耐克这一个鞋盒价值高达2000万元！所以简单说来，想在微信的入门板块中上广告，不仅需要足够有钱，而且要和微信、腾讯的合作关系足够好。其实从互联网诞生以来，流量就一直等同于广告费，拿微信小游戏的数据来看，今年春节期间，小游戏的在线人数最高达到过2800万人/小时，其中跳一跳当然是第一名了。值得一提的是，跳一跳是微信官方推出的游戏，但其实第三方公司也能够推出自己的小游戏，想象一下，如果开发者在日活超9亿的微信上做出了一款爆款游戏，那能够赚取的广告费将会是何等的夸张？

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