虽然小米、华为等品牌的新旗舰都缺席了 MWC，但他们都已经宣布了旗下发布会的时间，小米 MIX 2s 和华为 P20 都将在3月27日发布，vivo APEX 概念机虽然不会上市，但还是会在3月5日在杭州“发布”。而今天小米公司又发布公告，宣布此前备受关注的红米 Note 5 将会在3月16日发布。



我们先来看看红米 Note 5，为什么说这台红米手机能够“备受关注”呢？因为它的海外版早已发布，首发了高通骁龙636处理器，搭载了4+4 kryo 260 架构核心，集成了 Adreno 509 GPU，安兔兔跑分成绩高达11万，直逼骁龙660。





并且它还搭载了现在流行的竖置双摄和5.99英寸全面屏设计，4000mAh 电池等配置也符合主流需求，自然也就成为了入门机中的关注焦点，并且据业内人士爆料，国内的红米 Note 5 在双摄规格上将会和海外版有区别，海外版为1200万像素加500万像素。这台手机在印度市场的售价早已今公布，12999卢比的价格约合1363元人民币，考虑到国内的价格肯定更低，所以这台手机的起售价格可能会是1299元，而价格也会是3月16日发布会的关键点。至于华为，P20 的各路消息早已是数不胜数，而今天华为终端手机产品线总裁何刚放出了一则视频，表示华为 P20 “不惧黑暗，让夜更清晰”，很显然，P20 的三摄像头对于暗光拍摄将颇有助益。再加上现在流行的刘海屏设计，P20 的话题性相当强大。





别忘了除了小米和华为之外，vivo 也打算在最近发布新旗舰呢！不过并不是前文提到的 AEPX，这部手机应该只是用来宣传的，真正会拿来卖的，其实叫做 X21，这台手机最近已经在海外开始宣传，命名为 V9，同样采用了刘海屏幕和下巴的设计，不过屏占比似乎比 MWC 上发布的几台刘海机型要更高一些。

可能有些朋友会质疑，为什么国产品牌都不喜欢在 MWC 这样的展会上发布新品呢？首先，华为、小米等品牌现在在欧美市场、特别是在美国市场的弱势，使他们在这种展会上发布新品的宣传效果并不会很好，毕竟大家的重点还是在国内，国内用户有多少关心 MWC 的呢？这也就让他们对花费大量金钱去搭台、请媒体的兴趣大减。其次，其他品牌不说，小米和华为这次都希望有更多准备时间，比如说小米 MIX 2s 和华为 P20 不同版本的谍照中就有包含指纹识别和不包含指纹识别的版本，或许他们正在憋屏下指纹的大招？不过也有可能是我们想多了，比如华为一直以来都是特立独行的自己开发布会。

不管怎么样，三月的中国手机市场可比 MWC 好看多了，除了 MIX 2s、红米Note 5 和 P20之外，说不定努比亚、一加、OPPO 和 vivo 都会有新品发布，部分产品可能会推迟一些。在2017年的总结上，各大品牌都已经立过了 flag ，比如小米就说10个季度内重返国内第一，华为说以后手机市场只会留下三四家，或许2018年，大家一决高下的时机终于到了。

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