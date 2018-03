在三星发布 Galaxy S9 之后,不少人都表达了自己的失望,因为在外观上,S9 和 S8 的改变并不大。但外观变化不大并不代表整体提升就不大了,在 S9 发布后,各大专业机构都开始对它进行测试,到目前为止我们发现,S9 系列的性能并不是最强的(骁龙845和 A11还是有差距),但是在拍照和屏幕两项上,S9 却是无可争议的第一。





首先来看看 DxOMARK 对 S9 Plus 的拍照测试,这台手机取得了静态拍照104分(史上最高分)、视频91分,总分99分的夸张成绩,力压此前的冠军谷歌 Pixel 2,成为了全世界拍照最好的智能手机。不过 S9 Plus 的视频得分并不是第一,Pixel 2的视频得分高达96分。对于这台手机,DxO 表示他们无法从 S9 Plus 身上找到任何弱点,不管是静态拍照还是视频拍摄,S9 Plus 的表现都非常出色,不管是什么光照条件和拍摄环境,都能够提供非常优秀的照片和视频拍摄质量,所以它取得了迄今为止 DxOMARK 上的最高得分。

具体评价方面,DxO 还是提出了一些些小缺陷,比如在拍照过程中会出现“振铃效应”,出现边缘清晰度降低、偏色等情况。但是这其实是多帧合成技术的通病,根据三星的内部文件,S9 的多帧合成技术每次都会用12张原图合成为一张,对于算法的要求之高可想而知。视频拍摄方面,DxO 认为在很多情况下,S9 Plus 会出现细节丢失、运动残影和振铃效应。现在 DxO 的中文官网已经贴出了 S9 Plus 的 完整版中文评测 ,有兴趣的朋友可以前往观看,我们接下来移步屏幕部分。其实三星近年来的旗舰一直都是年度最佳,但去年给 iPhone X 提供 OLED 屏幕却导致自己丢失了这一位置,不过在 S9 上,三星又拿回了“最佳屏幕”的名号。测试机构 DisplayMate 对 S9 的屏幕进行了一系列测试,其中不少专业项目都非常枯涩难懂,我们为大家摘要了一些重点。首先,S9 的屏幕是“有史以来最好的智能手机屏幕”,不管是标准还是影院模式下,S9 的屏幕都达到了完美,这意味着即使未来还有进步,人眼也看不出来了。而在色域方面,DCI-P3 色域的覆盖率达到了113%,sRGB 的覆盖率达到了141%,也几乎达到了完美的水准,至于亮度,S9 相比 S8 提升了20%,在室外能够达到1130nit,与之对比,iPhone X 的最高亮度为809nits,不过他们都没有达到 Note 8 的1240nit。

最后在可视角度等方面也都创下了新的记录,所以 DisplayMate 认为,S9 的屏幕尺寸和分辨率虽然没有任何变化,但却比 S8 提升了不少。

欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。