不久前，一则有关 QQ 音乐、网易云音乐共享99%版权的新闻刷爆了社交媒体，不少人对这一合作拍手称快。但事情还没过去几天呢，今天 QQ 音乐的用户却发现，应用中林宥嘉、SHE、信等知名歌手、乐队的歌都下架了！这是为什么呢？





事情还是要从2月28日的一则公告说起，当晚华研音乐发布公告，称和阿里巴巴签订的音乐授权合约到期，将选择其他大陆公司签署版权协议，而这家公司指的就是网易云音乐。所以在近日，网易云音乐上华研音乐旗下的歌手作品都已经上架，其中不乏田馥甄、SHE、信和动力火车等明星。





网易云这边上架了，为什么 QQ 音乐却下架了呢？原来阿里此前花了2000万元为旗下的虾米音乐买下了华研的版权，然后在2017年和 QQ 音乐达成了版权协议，林宥嘉等歌手的作品上架 QQ 音乐。现在虾米失去了华研的版权，QQ 音乐自然要转换思路，来和网易云签订互换协议了。可是前几天国家版权局不是已经说网易云和 QQ 音乐达成了版权互换协议吗？为什么现在网易云又反悔了？实际上这里就是文字游戏了，双方互换的是99%的版权，然而那1%就是最致命的。比如 QQ 音乐就保留了鹿晗、吴亦凡、张艺兴等超人气明星的版权，这些版权显然才是最值钱的，其他没有变现能力的版权？网易云拿去也没什么损失。

所以网易云这次拿到林宥嘉等明星的版权，自然要反击。相信针对这1%，各大平台之间还需要很长时间来周旋，一个 App 听遍所有歌曲的日子还远着呢！

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