昨天，世界最大影像设备展 CP+ 2018 开展了，其实随着近年来数码相机的日渐式微，关注这一展会的人群也越来越少，并且今年 CP+ 大展上，佳能、尼康等大品牌也鲜有新品发布，所以按理说应该格外冷清才对。但实际情况却并不如此，今年的 CP+ 展会十分火爆，并且有数据显示，数码相机行业正在回暖！





我们先来了解一下 CP+ 2018 上都有哪些明星机型，毫无疑问，热度最高的当属几天前发布的索尼 A7M3，这台相机在五轴防抖和2420万像素全画幅 CMOS 的基础上，将续航升级到了710张，还有双卡槽、4K 视频、93%相位对焦点覆盖等夸张配置。

除了 A7M3 之外，富士 X-H1 也颇受关注，虽然是 APS-C 级，但一轴防抖、4K 视频拍摄等特性也是一个不少。至于佳能、尼康两大巨头，只有佳能发布了 EOS M50，和入门单反 EOS 1500D/EOS 3000D，不过规格上也没有很惊喜，常规升级而已。整个 CP+ 展会上没有任何专业级单反机身发布。

而镜头厂商则出尽了风头，适马的 105mm F1.4 DG HSM | Art 和 70mm F2.8 DG MACRO | Art 又是两个画质神器，同时适马还宣布之前发布过的镜头都会推出索尼 E 卡口版，不过实现的方式都是内嵌 MC-11 转接环，优点是稳定性更强，且支持 AF-C 连续对焦。

另一大副厂品牌腾龙也是发布了 28-75mm F/2.8 Di III RXD ，主打的也是支持索尼 E 卡口。可以看到副厂品牌在看到近年来索尼 A 系列和 α 系列的强势之后，对这一卡口的适配也更加积极了。

不过我们最需要关注的还是影像产品协会（Camera & Imaging Products Association）宣布的数码相机出货量统计，可以看到从2010年开始，数码相机就遭遇了惨不忍睹的狂跌，手机摄像头的不断进化基本上抢走了所有入门甚至中端相机的市场。

但是在2017年，数码相机的销量反弹了！虽然仅仅有一点点，但这说明在手机的冲击下，数码相机的销量已经触底，各家已经不需要再为销量下降而恐慌，可以撸起袖子加油干了。

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