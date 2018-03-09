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2018-03
02
17:47
最近要上市的公司不少，业界盛传小米将会在港股上市，甚至有人说小米将会在港股和 A 股同时上市；并且现在看来，富士康在 A 股上市也已经是板上钉钉的事情，还有人表示证监会为富士康这样的知名企业开了“快速通道”。看来为了争取大企业进入自家股市，大家也是拼了。
我们先来看看小米的最新消息，报道来自香港《明报》，他们表示小米最快可能会在6月到7月上市，成为港股首批“同股不同权”的企业。并且《明报》还指出，早在2月23日，港交所就开始游说小米，现在正在争取小米于4月底新条例生效之后立即入表。
可能有些朋友不是很了解同股不同权，这指的是两个股东在持股份额相同的情况下，因为持股“类别”不同而有不同的投票权。小米、阿里巴巴等公司都是这种模式，但此前港交所并不承认该模式，所以阿里不得不前往美国上市。这使得港股损失了这家市值数千亿美元的巨头，所以为了避免错失更多优质企业，港交所在最近提交了“同股不同权”模式。
至于小米的市值，还是和此前预测的一样，大家普遍认为会在1000亿美元左右，超越百度成为中国第三大科技股。不过还有不同的消息称小米也有可能在 A 股同时上市，同时成为 A 股、港股最大的科技股 IPO。
并且最近 A 股为了吸引科技公司、独角兽企业入驻也是费尽心思，首先是360通过“借壳”江南嘉捷上市，现在富士康也已经确定走的是即报即审的特殊通道，IPO 将会非常高效。除了科技企业之外，据说证监会还要求对于生物科技、云计算等4个行业的“独角兽”企业的 IPO 实施即报即审的快速通道。
证监会的初衷其实也非常明显，过去股民们一直抱怨 A 股市场没有好企业，特别是现在火热的科技公司非常匮乏，所以对于小米等独角兽，当然是能争取一个是一个了。据说除了小米之外，主攻海外手机市场的传音也将在2018年 IPO。如此看来，在2018年，将会是科技等热门领域企业在国内 A 股、香港港股上市的高峰。
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