知乎最近在内容方面遭受到了不少质疑，此前旗下的《头脑王者》因为出现了违规题目而被要求暂停服务。而今天又传出消息称，知乎 App 被强制下架了！





3月2日，北京网信办发布紧急通知，根据相关法律法规，要求各大应用商店下架知乎 App，时间为7天，从3月2日15时到3月9日15时。给出的原因是知乎因为平台管理不严、传播违法违规信息。对于这一消息，不少媒体都向知乎进行了确认，对方表示“将尽快调整上架”，其他内容则不愿意多说。我们在几台手机的应用商店里尝试搜索知乎，发现小米等应用商店已经无法搜索到知乎 App，苹果的 App Store 虽然能够搜索到但却不能下载。

不过具知乎官方的说法，已经下载知乎 App 的用户是不会受到影响的。最近因为《国家网信办等六部委联合整治炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦》和《关于开展互联网广告专项整治工作的通知》等公告，各行各业都开始了大范围整顿，除了知乎外，豆瓣八组因为存在大量明星绯闻等低俗信息，也在昨天被停用3日。

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