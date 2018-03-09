从今天开始，不少网友表示自己无法分享今日头条的链接到微信朋友圈了，准确来说其实是能够分享出去的，但却只有分享者自己能看见，而好友都看不到该链接。那么究竟是怎么一回事呢？微信官方第一时间回应，称明确禁止诱导分享等行为。





其实现在朋友圈内对于今日头条链接的屏蔽还刚刚开始启用，所以用户遇到的情况也都不太一样，有些用户像上一段提到的那样，只有自己能看见链接，而有些用户发出链接之后不再是此前样式，而是成为了文字+链接+图片的样式，显然出现了格式错误。

对于这一情况，微信官方表示明确禁止诱导分享等行为，这些链接均违反了《微信公众平台运营规范》及《微信外部链接内容管理规范》，影响了用户体验，所以早在2月11日，微信就已经开始对相关违规内容进行限制。微信官方还表示，若链接已经整改，就可以申请恢复访问，还能通过邮件的形式发起申诉。其实微信和今日头条的不和早有先例，2017年微信官方还封停了今日头条的公众账号，但并没有像今日头条提供任何原因。并且有不少用户表示今日头条和微信“必有一战”，因为腾讯自己也有天天快报等阅读类产品，双方其实是竞争对手。从规模上看，微信当然还是国内规模最大的应用，日活超过9亿，不过今日头条同样不简单，根据官方数据，今日头条的用户规模达到7亿，日活也有足足1亿，并且日均使用时间达到76分钟，总体排名在国内仅次于微信、QQ 和爱奇艺，位列第四。

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