几天前，摩拜和ofo纷纷取消了之前的月卡优惠，月卡售价从此前的5元涨回了20元，是不是意味着两家的烧钱大战即将结束呢？或者是双方都遇到了经济问题？今天又有新消息来了：ofo通过动产抵押的方式，从阿里巴巴获得了17.7亿元的融资！



据相关媒体报道，根据工商信息查询到，ofo创始人戴威通过动产抵押的方式，先后两次向阿里巴巴获得共计17.7亿元人民币的融资。或者说,你也可能够把这次合作看作是一次贷款，因为ofo抵押的动产是百万甚至是数千万台的小黄车。据悉，第一笔抵押数量就高达4447572辆，获得了5亿元的贷款，而第二次的数量并不清楚，但获得了12.66亿元的贷款，“融资方”正是蚂蚁金服的关联企业。





为什么ofo不直接向阿里求助、获得融资，而要通过这种抵押的形式来完成呢？据说是因为由于ofo的主要股东之一滴滴拒绝签字，所以虽然阿里一直想投资ofo，但却无从下手，只能通过贷款的方式来提供帮助。至于滴滴为何不签字，可能和此前ofo与滴滴高层不和的传言有关。并且有趣的是，我们可以算算，ofo第一批抵押的小黄车数量高达440万辆，获得了5亿元的贷款，折合每辆车100多元，倒是和此前每辆小黄车成本200到300元的传言比较吻合。不过ofo这次应该也是着实无可奈何了才会采取这种方式，毕竟据估算，这次ofo抵押的小黄车数量应该至少接近千万辆。而据ofo在2017年立下的目标，现在他们最多也就在国内投放了2000万辆小黄车。甚至有没有完成这个目标也未可知，毕竟2017年各地都出台了限制投放的规定。所以我们大可以猜测，ofo几乎把绝大多数投放了的小黄车全都抵押给了阿里巴巴。那么，究竟是什么，导致ofo如此需要这笔钱呢？对于这笔交易，ofo表示不予置评。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。