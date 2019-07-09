



索尼互动娱乐公司（Sony Interactive Entertainment）宣布旗下 PlayStation 4 家用游戏主机销量超过了 1 亿台，它达到这一里程碑的速度比任何其他游戏主机都快（但不包括掌上游戏机）。Wii 和 PlayStation 2 紧随其后，但它们都比 PS4 多花了几个月的时间才能达到 1 亿销量。



索尼在截至 6 月 30 日的第二季度期间出货 320 万套 PS4，总销量超过 1 亿台。索尼的季度财务报表显示：PS4 第一季度的硬件销量略低预期，主要原因是有关下一代游戏机的消息。考虑到这一点，索尼决定优先考虑未来的盈利能力，并将硬件销售预期下调 100 万至 1500 万部。值得注意的是，这是 PS4 推出的第七年，P这个游戏平台仍然获得了许多用户的支持。



至于 PlayStation 5 的新闻是否减缓了 PlayStation 4 的销售呢？今年 4 月，也就是本季度初，PlayStation 架构师马克·塞尔尼（Mark Cerny）在接受《连线》杂志的采访中就下一代 PlayStation（也就是 PS5）的前景进行了展望，他表示 PS5 很快就会发布，并将会有很多显著的改进。今年 6 月，索尼的老对手微软证实下一代 Xbox 将在 2020 年推出。随着现在销量创下里程碑，PS4 的生命也可能迎来最后的时间，玩家们开始期待下一代主机带来的更先进游戏体验。



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