



台湾芯片制造商联发科发布了其最新的旗舰处理器 Helio G90 和 G90T，该芯片组包括一个高达 2.05GHz 的八核 CPU，使用与高通和华为最新旗舰处理器相同的ARM Cortex-A76 和 A55 架构；以及一个 Mali G76 GPU，速度高达 800MHz，支持高达 10GB 的 LPDDR4x RAM。



G90 和 G90T 是联发科以游戏为核心的 G 系列产品首个 Soc，采用了该公司自研的超级引擎技术，包括数项旨在提高智能手机游戏性能的功能。G90 和 G90T 芯片支持 HDR10，内置智能网络预测引擎。联发科表示，该引擎能够感知 WiFi 质量何时下降，并自动使用 LTE 连接作为备份。芯片组还包括一个快速反应系统，可以使触摸屏控制更灵敏。



联发科的表示，它希望自己的新芯片能在以游戏为核心的智能手机中找到一席之地。过去类似于雷蛇（Razer）游戏手机或华硕 ROG 游戏手机往往使用高通的旗舰处理器，而联发科的芯片则倾向于在中端和廉价设备上找到立足点，比如小米旗下红米子品牌的手机，或者 HMD 旗下低端诺基亚手机，这次联发科新推出的 G90 系列毫无疑问是准备在游戏市场分一杯羹。



欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。