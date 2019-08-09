前段时间三星为 Galaxy Tab 平板和 Galayx Watch 放出预告，时间显示这两款产品将早于 Note 10 被推出。7 月 31 日，三星没有食言，正式推出了旗下新旗舰平板 Galaxy Tab S6。







从介绍来看，Galaxy Tab S6 依旧走的是适合移动办公的二合一线路，正面搭载一块 2K 分辨率的 10.1 英寸 AMOLED 屏幕，整机的厚度也比 S4 的 7.1mm 更薄，为 5.7mm。此外，还新增了玫瑰粉和云彩蓝两种配色。



既然走的是二合一路线，那么键盘一定是必不可少的配件。三星为 Galaxy Tab S6 带来了一款键盘保护套（需另购 179 美元），内置了一块触控板，并且支持双指滑动、缩放等手势操作。







Galaxy Tab S6 还有一处比较亮点的设计，其背部靠近摄像头区域留出了一个收纳 S Pen 的凹槽区域，能够为 S Pen 提供磁性充电。Galaxy Tab S6 配备的 S Pen 同样支持蓝牙功能，而且功能性也得到提升，在原来基础的手势上进行了加强。







配置上，Galaxy Tab S6 搭载骁龙 855 处理器，可选 6GB RAM+128GB ROM 或 8GB RAM+256GB ROM，并且支持 microSD 扩展；相机方面，Galaxy Tab S6 升级至后置双摄，由 1300 万像素主摄+500 万像素 123°超广角摄像头构成，而前置摄像头为 800 万像素。







价格方面，Galaxy Tab S6（6GB +128GB）售价 649 美元（约合人民币 4500 元），8GB + 256GB 售价 729 美元（约合人民币 5050 元），将于 9 月份在美国率先上市，其他地区售价和上市信息暂未公布。

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