



据战略分析公司 Strategy Analytics 报告，目前苹果在全球智能手机市场上落后于华为三星。Strategy Analytics 表示，iPhone 在 2019 年第二季度仅占据了 11% 的市场份额，而三星则是这个数字的 2 倍，华为手机也以全球市场 17% 的占比击败了 iPhone。



据 Strategy Analytics 周二发布文章，iPhone 在 2019 年第二季度仅占据了总市场份额的 11%，落后于号称拥有 22% 市场份额的三星手机。另一方面，华为手机也击败了 iPhone，在全球市场占有 17% 的份额。众所周知，由于美国政府对安全的「担忧」，华为手机在美国销售受阻，但尽管如此，华为最新财报显示上半年手机发货量（含荣耀）达到 1.18 亿台，同比增长 24%。



市场研究公司 CounterpointResearch 的研究表明，全球智能手机的出货量同比下降了 430 万台，全球市场依旧是颓势，但中国主要智能手机品牌（从华为到小米）的全球智能手机市场份额已达到 42% 峰值。



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