8 月 1 日，英特尔正式发布了第十代酷睿处理器，涵盖了 i3 到 i7 的 U 系列和 Y 系列，一共 11 款。



这十一款处理器面对移动平台，采用最新的 Ice Lake 架构和 10 纳米工艺制程，其中 U 系列包括双核四线程和四核八线程，除了最高端的 i7-1068G7 的 TDP为 28W 之外，其他 5 款 U 系列处理器的 TDP 均为 15W，睿频最高可达 25W；Y 系列的 5 款芯片均为四核八线程，TDP 均为 9W，睿频最高可达 12W。







此外，第十代酷睿处理器还采用了新的命名方式，以往的五位数命名规则变为六位数。以「i7-1068G7」为例，10 指代第十代酷睿；68 指代处理器定位，数值越大性能越强；G7 指代核显等级，数值越大核显性能越强。以往代表「低压」「超低压」的 U、Y 等字母代码不再存在。







最后，第十代酷睿处理器还加入了对 Thunderbolt 3 接口和 Wi-Fi 6 的支持，最多可支持四个雷电 3 接口。英特尔预计第一批搭载第十代酷睿处理器的笔记本电脑将在不久之后上市，而未来苹果的 MacBook 也很有可能得到升级。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。