在这个可能每个人家中都有一两台智能音箱的时代，这种产品已经没有推出时那么火爆。但最近，宜家联合 Sonos 推出了一系列名为「Symfonisk」的智能音箱，希望凭借独特的设计和 Sonos 的声音调教从智能音箱市场分一杯羹。



为了充分迎合宜家的家居风格，这两款 Symfonisk 智能音箱的造型被设计为家具风格，旨在通过将家具与扬声器功能相结合来节省空间，其中一款为台灯，而另外一款则被设计为书架的样式。











据宜家介绍，Symfonisk 台灯式音箱可作为标准灯使用，但它也有一个智能扬声器底座，具有「丰富而充满活力的声音」，拥有黑色和白色两种配色；Symfonisk 书架式音箱还具有双重功能，可安装在带有支架的墙壁上，或者作为支撑书本的书架，此外也可以作为标准扬声器挂在挂钩上。







Symfonisk 台灯式音箱和 Symfonisk 书架式音箱均支持通过 Sonos App 操控，并且支持 AirPlay 2。此外，购买一对 Symfonisk 智能音箱还组合成 Sonos 家庭影院系统声。



Symfonisk 台灯式音箱在宜家美国官网售价 179 美元（约合 1240 元），Symfonisk 书架式音箱售价 99 美元（约合 680 元）。

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