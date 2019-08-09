和预告的时间一样，三星在昨天晚上正式推出了 Galaxy Watch Active2，主打时尚设计和更加完善的健康监测功能。



Galaxy Watch Active2 的外观设计与前代差别不大，依旧采用圆形表盘的设计风格，拥有 40mm 和 44mm 两种尺寸，机身和表带材质可选「铝制+FKM 运动表带」或者「不锈钢+皮革表带」，此外官方还推出了多款不同设计风格的表带。



前一代 Galaxy Watch Active 取消了三星智能手表的标志性「旋转表圈」设计，算是一个不小的遗憾。这一次的 Galaxy Watch Active2 将旋转表圈的设计重新带到产品上，但实现的形式却变得更加有趣一些。在 Galaxy Watch Active2 的曲面 Super AMOLED 屏幕边上，搭载了旋转触控表圈，只要用手顺时针或者逆时针旋转，便能模拟出传统旋转表圈的功能，选取不同的应用程序。值得一提的是，在旋转的过程中，手表还会同时发出振动反馈和音效来模拟真实的物理感受。







在健康监测方面，Galaxy Watch Active2 搭载新的健康感应器，支持超过 39 种运动模式，其中 7 种还支持检测自动启动（跑步、健走、骑单车、游泳、划船机、椭圆健身机与动态健身）。而且由于 Galaxy Watch Active2 加入了 ECG 传感器，所以也支持心电图监测功能（需国家部分批准）。









其他功能方面，三星通过与睡眠冥想应用 Calm 合作，将冥想课程带到 Galaxy Watch Active2 上，目前支持英文、德语、西班牙语三种语言。有趣的是，Galaxy Watch Active2 拥有一项「My Style」功能，佩戴者只需拍下自己的着装，并从五种不同色彩图案中选择，手表就会换上与衣服风格相符的表盘。



Galaxy Watch Active2 预计将于 9 月 27 日于美国上市，280 美元起售（约合 2000 元），目前国行的上市信息还有待公布。

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