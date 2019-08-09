8 月 9 日，华为开发者大会（HDC）在广东东莞举行，会议期间华为将发布荣耀智慧屏，升级版麒麟芯片等新产品技术，而华为自研的鸿蒙系统（HarmonyOS）也在本次大会上揭开了神秘面纱。据悉鸿蒙系统将搭载在荣耀智慧屏上进行首秀。该系统采用微内核，面向 IoT 设备设计，并实现模块化解耦，不同设备可以弹性部署，可根据硬件能力来进行不同程度的加载，甚至以 MB、KB 为单位的内存空间也能实现。大会上介绍了鸿蒙系统的四大特点：

1. 分布式架构鸿蒙「分布式 OS 架构」和「分布式软总线技术」通过公共通信平台，分布式数据管理，分布式能力调度和虚拟外设四大能力，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽，使开发者能够聚焦自身业务逻辑，像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝体验。

2. 天生流畅鸿蒙 OS 通过使用确定时延引擎和高性能 IPC（进程间通信）两大技术解决现有系统性能不足的问题。确定时延引擎可在任务执行前分配系统中任务执行优先级及时限进行调度处理，优先级高的任务资源将优先保障调度，应用响应时延降低 25.7%。鸿蒙微内核结构小巧的特性使 IPC 性能大大提高，进程通信效率较现有系统提升 5 倍。

3. 内核安全鸿蒙 OS 采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。微内核设计的基本思想是简化内核功能，在内核之外的用户态尽可能多地实现系统服务，同时加入相互之间的安全保护。微内核只提供最基础的服务，比如多进程调度和多进程通信等。同时由于鸿蒙 OS 微内核的代码量只有 Linux 宏内核的千分之一，其受攻击几率也大幅降低。

4. 生态共享鸿蒙 OS 凭借多终端开发 IDE，多语言统一编译，分布式架构 Kit 提供屏幕布局控件以及交互的自动适配，支持控件拖拽，面向预览的可视化编程，从而使开发者可以基于同一工程高效构建多端自动运行 App，实现真正的一次开发，多端部署，在跨设备之间实现共享生态。华为方舟编译器是首个取代 Andro 虚拟机模式的静态编译器，可供开发者在开发环境中一次性将高级语言编译为机器码。此外，方舟编译器未来将支持多语言统一编译，可大幅提高开发效率。

鸿蒙系统虽然主要面向 IoT 设备，但同时也可支持手机，华为表示，如果谷歌安卓系统不向华为开放，将「可以随时启用鸿蒙」。鸿蒙内置了三个核心，包括鸿蒙微内核、Lite OS、Linux 内核。未来该系统将全部采用鸿蒙微小内核，可支持 Linux、Uinux 等各种内核的设备。因此，理论上，鸿蒙系统可以支持手机系统。未来三年，除完善相关技术外，鸿蒙系统还会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。华为宣布鸿蒙系统开源。

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