



任天堂 Switch 在先前我们报道的处理器提频之外，很可能还会进行一些升级。据《华尔街日报》报道，日本电子产品制造商夏普(Sharp)表示，将向任天堂提供 IGZO 屏幕，供其手持/家用游戏机 Switch 使用。



目前 Switch 主机采用的屏幕为较旧的非晶硅屏技术，而夏普的 IGZO 技术可以在原有基础上增加屏幕的分辨率、耐用性、减少用电能耗，同时低耗电也将延长电池寿命，以及带来更高的屏幕灵敏度。夏普的这项技术目前应用于旗下的多款高端产品，如 8K 分辨率的屏幕以及旗舰智能手机等等。不过华尔街日版暂未透露具体哪种 Switch 型号将会搭载 IGZO 技术的屏幕，任天堂方面也暂未对此作出回应。



IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）为氧化铟镓锌的缩写，它是一种薄膜电晶体技术，在 TFT-LCD 主动层之上，打上一层金属氧化物。IGZO 技术由夏普掌握，是与日本半导体能源研究所共同开发的产品。除了夏普外，三星 SDI 以及 LG Display 也同样具备生产 IGZO 面板的能力。苹果的 iPad Air 和 iPad mini 4 上也用上了这项技术。





虽然不知道 IGZO 屏是否会用在最近这款升级版 Switch 上，不过，有了新的显示技术，加上英伟达更节能的 Tegra 处理器，有助于大大提升 Switch 电池续航时间，这对于一台手持便携游戏机来说是非常必要的。IGZO 的优点还不仅仅在于增加电池续航，它还可以提供更快的屏幕响应时间，并且可以产生更好的颜色效果和增加像素密度，用以改善图像。同时，可以用更少的电力提升屏幕的亮度，因此，游戏设备采用 IGZO 屏非常实用。其中一个现成的产品就是雷蛇旗下游戏手机 Razer Phone 2，Razer Phone 2 采用的是 5.7 英寸 IGZO 面板，分辨率为 1440×2560，可以在 120Hz 的频率下运行，最高亮度达到 300 nits。

任天堂在近期接连发布了 Switch Lite 与新版 Switch 两款新主机，两款 Switch 新机在续航能力上都有很大提升，延长了 2-3 小时的游戏时间。而且，新版 Switch 的手柄也与以往有所不同，在材质上有改变。有玩家猜测，这款手柄很有可能是任天堂为解决摇杆漂移问题所研发的新型手柄。但是，唯一让人吐槽的仍然是 Switch 的 720P 屏幕。

目前，有相关的传闻爆料称，新款 Switch 将在今年 9 月 20 日上市，如果能用上 IGZO 面板的话，对广大 Switch 玩家来说将是一个非常好的消息。

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