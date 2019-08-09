



三星在今天的 Galaxy Unpacked 2019 活动上发布了 Galaxy Book S 笔记本，这是一款搭载 Windows 10 操作系统的高端笔电，超轻薄的翻盖式设计让人感觉舒适，据称它采用阳极氧化铝框架，重量只有 0.96kg，机身最厚处为 11.8mm，机身轻薄便携。



Galaxy Book S 拥有一块 13.3 英寸的 FHD 显示屏，支持 10 点触控，配备 8GB LPDDR4X 内存，最高提供 512GB 存储，电池容量为 42 Wh，支持 USB 电源传输 2.0 和 快速充电 2.0，号称可连续播放 23 小时的视频。



该产品最大的亮点之一是搭载高通最新的骁龙 8cx 移动平台，该平台基于 7nm 工艺制程打造，为 64 位八核心处理器，最高频率 2.84GHz，专为超薄无风扇的便携式笔记本设计。GPU 方面则采用了 Adreno 680 Extreme，支持最新的 DirectX 12 API，拥有 128 位宽内存接口，可以驱动两个 4K HDR 外部显示器，最高可播放 120FPS 4K HDR 视频。



骁龙 8cx 和骁龙 855 芯片组共享多个组件，包括 WiFi 6 (802.11ax)和蓝牙 5 无线核心，六边形 690 数字信号处理器，以及芯片上的安全功能。8cx 也同样配备了骁龙X24 LTE 调制解调器，最高网速可达 2Gbps。这款调制解调器不仅对智能手机来说很不错，而且对笔记本电脑来说也是一个重大进步，有望实现 4×4 MIMO、7x 运营商聚合和授权辅助接入。8cx 平台支持专业级存储解决方案，包括 NVME SSI 和 UFS 3.0。



除此之外，Galaxy Book S 还内置 Nano SIM 卡槽，支持 4G 网络连接，由 AKG 调谐的工作室级立体声扬声器，以及兼容 Windows hello 的摄像头和指纹传感器了。



该笔记本起步价为 999 美元，将于 9 月发售 256GB 和 512GB 的版本（可通过 microSD 卡扩展至 1TB），首发有黄色和灰色两种配色。



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