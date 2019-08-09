



上周，苹果智能语音助手 Siri 上传语音记录并进行人工审评的事件被曝光后，类似的隐私问题引起了比较广泛的关注。据外媒报道，亚马逊正在效仿苹果的解决办法，向用户提供禁止 Alexa 语音记录上传的功能，该功能已于昨日生效。



亚马逊发言人表示，通过 iOS 和 Android 上的 Alexa 应用选项，用户现在可以从数据库中删除自己的录音，亚马逊员工和承包商将无法对这些录音进行分析。



此外亚马逊表示，Alexa 应用将在设置菜单中包含一个免责声明，承认人们可能会通过 Alexa 查看录音。点击「设置」、「Alexa 隐私」，然后点击「管理你的数据如何改进 Alexa」的用户，会收到一份提醒：“有了这个设置，你的语音记录可能会被用来开发新功能，并被手动审查，以帮助改善我们的服务，但只有一小部分录音是人工审核的。”



亚马逊发言人也在周五的一封电子邮件中写道：“我们认真对待客户隐私，并不断检讨我们的做法和程序，我们还将更新向客户提供的信息，以使我们的做法更加合理。”

今年 4 月的一份报告首次解释了亚马逊是如何安排一支全球团队负责监听 Alexa 音频，这个团队由亚马逊员工和独立承包商组成。当时，亚马逊为这种做法进行了辩护，并强调只分析了 Alexa 录音的「非常小的样本」。



据上周，《卫报》的一篇报道称，苹果在改进 Siri 的过程中也采用了类似的做法。在这份报告发布后，苹果公司于昨日上午发布了一份新声明，表示正在对 Siri 评分方法进行全面的内部审查，并在审查期间暂停这一做法。并允许用户们在 Siri 恢复评分后完全退出该程序，禁止自己的录音被上传至苹果服务器。



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