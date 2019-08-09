8 月 12 日，三星正式推出了 1.08 亿像素的手机图像传感器 ISOCELL Bright HMX，这也是世界首款像素量超过一亿的手机图像传感器。







其实早在八月初的小米影像技术交流会上，小米就已经透露了这一传感器的存在，而三星也表示 ISOCELL Bright HMX 是与小米联合研发的产品，未来将由小米机型首发。



具体来看，虽然 ISOCELL Bright HMX 的单像素大小和此前的 6400 万像素传感器 GW1 一样，均为 0.8μm，但前者的尺寸达到 1/1.33 英寸，从而最高能够输出分辨率达 12032 × 9024 的照片，这对于追求极致清晰度的国内手机厂商来说，将来或许能够结合营销玩出更多花样。此外，这颗传感器也支持通过像素四合一技术的方式输出 2700 万像素照片，带来更佳的夜景表现。



其他方面，这颗手机图像传感器最高支持录制 6K 30fps 视频，还拥有 Smart-ISO 功能，可根据不同的环境光照条件切换 ISO 值以达到最佳的成像效果。不出意外的话，ISOCELL Bright HMX 将在本月晚些时候投产，并在小米手机（MIX 4?）上首发。

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