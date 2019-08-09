相比传统的买断制，订阅制在时间维度上能够带来更高的利润，这也是目前许多移动互联网产品都热衷于推行订阅制度的原因。而在传统的零售行业，虽然订阅制早已不是什么新鲜的商业模式，例如订阅报纸、牛奶就属于订阅制的一种，但对于产品种类繁多的零售行业来说，由于各种各样的问题，订阅制却难以全面推开。



而最近，Nike 在美国推出的一项童鞋订阅服务，尝试在传统零售行业激起一片水花。







据介绍，Nike 将这一童鞋订阅服务称为「Nike Adventure Club」，并且提供了三档标准，分别是每年提供四双童鞋、六双，以及一个月一双，价格分别为 20 美元/月、30 美元/月、50 美元/月。







订阅这一服务的用户能够在超过 100 款的 Nike 或匡威品牌童鞋中自由挑选，鞋码一般在 4C 到 7Y 之间，基本覆盖了 2 岁 到 10 岁的儿童鞋码。而且 Nike 还表示之后会推出只有订阅会员才能获得的独占设计童鞋。此外，针对不同订阅者，这些童鞋还会进行个性化包装，例如在鞋盒表面印上还在的姓名、在鞋盒内放入有趣的贴纸和有趣读物等等。







（Nike Adventure Club 提供的部分童鞋款式）

至于回收利用，Nike Adventure Club 采用的是每年两次固定日期回收的制度，订阅者将破损或者到期的鞋子寄给 Nike 之后，Nike 会对其进行回收再利用。

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