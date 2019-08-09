AMD 的 7nm Epyc 产品线已经完成，同时英特尔正努力推出 10nm 的芯片，于是一场新的战斗开始了。最近的头条新闻让英特尔痛苦不堪，无论是对 AMD 及其第二代 Epyc 处理器的赞赏，还是对英特尔推迟推出 10nm 核心芯片的持续批评，与动作敏捷的竞争对手相比，这家硅谷巨头显得迟缓无比。当 AMD 首席执行官苏姿丰（Lisa Su）博士在旧金山发布第二代 Epyc 处理器（代号 Rome）后，人们明显感觉到芯片行业实力天平的转变。苏博士说：“今天，我可以自豪地说，第二代 Epyc 是世界上性能最强的 x86 处理器。它有着难以置信的性能，在接下来的 90 分钟里，我们将向您展示一个又一个新的性能基准，新的工作负载。今天我们将向你们展示 80 项世界纪录，它们是我们创造这个处理器的同时被创造的。”

错误和泡沫

这不是 AMD 的自夸。业内专家一致认为，Epyc 处理器在性能和安全性方面非常突出，戴尔 EMC、HPE、联想和英国 Scan Computers 都争相向 AMD 抛出橄榄枝。实际上，Scan Computers 的技术专家 James Gorbold 将第一代和第二代 Epyc 之间的性能提升描述为「史无前例」的 HPC 飞跃。“凭借第二代 Epyc，AMD 远远领先了英特尔的 Xeo​​n。”他说，在过去的两周里，Epyc 已经接受了测试。他指出，AMD 的产品「具有一些其他关键优势，例如 I / O 和安全性，这对许多客户具有吸引力。」那么 AMD 赢得芯片大战了吗？事实其实是微妙的。没错，英特尔在试图从 14nm 制程过渡到 10nm 制程的过程中犯了一些表面上的错误，但它仍是芯片领域的龙头企业：无论是利润，CPU 销售额还是股票价值，它都继续统领全局。要了解上述事实的背景，我们的将时间回溯到 20 年前，当时亚马逊和谷歌还不值一提，Facebook 甚至不存在。虽然这是陈年往事，但从技术上讲，英特尔和 AMD 曾经在 x86 处理器市场上有真正的竞争。当时还有 Cyrix（赛瑞克斯）这个廉价品牌，尽管从未接近英特尔的市场份额，但一些行业观察人士认为，在上世纪 90 年代中期，该公司的芯片是更好的选择。这种说法可能会让 AMD 感到一丝不安——今天人们对它的 CPU 做着同样的评价，然而到了世纪之交，Cyrix 已经从 CPU 战场上逐渐消失，徒留英特尔与 AMD 互撕。在接下来的十年里，一场激烈的比赛展开了。AMD 发布了 Athlon 的更新，其速度超过了奔腾，但英特尔用巧妙的闪电战营销，在没有最好的处理器的情况依旧赢得了潜在买家的青睐。在这段时间里，AMD 有很多值得骄傲的地方。在英特尔之前，AMD 就将 64 位处理器引入了主流市场，并销售了第一个 1GHz 处理器，甚至还抽出时间投资 ATI，以增强其游戏实力，难怪 AMD 经常是精明的爱好者的选择。然后英特尔改变了策略。在本世纪头 10 年即将结束之际，这家巨头开创了 Tick-Tock 战略模式，并在接下来的 10 年里一直坚持这种模式：Tick-Tock 也被称为嘀嗒模式或者钟摆模式，每个 Tick-Tock 中的 Tick 代表着工艺的提升、晶体管变小，并在此基础上增强原有的微架构，而 Tick-Tock 中的 Tock，则在维持相同工艺的前提下，进行微架构的革新，每一个 Tick-Tock 代表着 2 年一次的工艺制程进步。这样在制程工艺和核心架构的两条提升道路上，总是交替进行，一方面避免了同时革新可能带来的失败风险，同时持续的发展也可以降低研发的周期，并可以对市场造成持续的刺激，并最终提升产品的竞争力。

五年计划

Tick-Tock 战略确立了 AMD 难以匹敌的处理器开发步伐，而英特尔也在其核心品牌 Core 和 Xeon 上进行了投资，令竞争对手处境艰难。于是在此后的处理器芯片版图里，AMD 当了 10 年老二。2014 年，AMD 首席执行官 Rory Read 辞职，将这家陷入困境的公司前景更加迷茫。是时候让工程师拥有话语权了，而此时没有比苏姿丰博士更有资格的候选人。无论以何种标准来衡量，自从苏博士接任 CEO 以来，AMD 已经走过了非凡的五年。这一事实在股市图表中得到了反映，2014 年 10 月，当她上任时，该公司的股价徘徊在每股 3 美元左右。如今，它的价格是 34 美元，而且还在不断攀升。虽然苏博士值得为这一崛起赢得赞誉，但 AMD 也得益于一些巨大的工程进步。

筹码在哪里

前进的动力

首先它推出了激进的 Zen 微体系结构，扭转了 AMD Bulldozer（推土机）构架在竞争对手面前的颓势。Zen 是在 2017 年 2 月引入的，它助力 AMD 成为英特尔在台式机和服务器市场上的强力竞争对手，可惜由于缺乏真正能与 Xeon 较量的竞品，AMD 被迫放弃了这个市场。在这一点上，你可能认为行业分析师和投资者一样悲观，但 IDC 负责半导体研究的副总裁谢恩·劳（Shane Rau）从未认同这一观点。“我的市场理论是，只要没有人垄断，这市场上就总有一股力量会保留第二个 PC 处理器来源，而 AMD 一直拥有对 x86 兼容性的优势。”但他同意 AMD 仍然面临生存威胁，他说：“这反映在其股价上，而且在一段时间内，它看起来像是以 ARM 为竞争对手才创造了悄悄进入的机会。然而，来自 ARM 生态系统的那种竞争从未真正出现过，所以市场在某种程度上等待 AMD 带着有竞争力的产品回归。”三年前，AMD 在 7nm 芯片上下了一个大赌注，勇敢地告诉全世界它将在什么时候做什么。时间快进到 2019 年 8 月，AMD 的所有赌注似乎都得到了回报。大家都能看到它正在努力。虽然英特尔的核心处理器在单核性能方面处于领先地位，但 AMD 咄咄逼人的定价和对多线程能力的重视，意味着它对于发烧友来说是一个引人注目的选择。它在游戏速度方面略有落后，但差距小到几乎无关紧要。IDC 目前将 AMD 的服务器市场份额列在 5％ 以下，但戴尔，惠普和联想都宣布扩大基于 Epyc 的产品线，并且对其性能表现赞不绝口。它可以帮助 AMD 实现三重利益：在类似的基础上，Epyc 7002 系列不仅在大多数情况下都超过 Xeon（基于真实测试，而不仅仅是 AMD 的说法），同时功耗更低；实现了更低的 CPU 价格；你还可以从双插槽系统切换到单插槽，从而进一步削减成本。AMD 的一个持续弱点在于笔记本电脑。英特尔在这方面领先一步，选择首先在笔记本电脑上实现 10nm 技术。不过，值得注意的是，AMD 在 2018 年从英特尔手中夺走了市场份额（稍后将详细介绍这一点）。我们仍在等待为笔记本电脑打造的 Zen 2 处理器，所以还不知道改进后的 7nm 产品将如何发挥（以及 AMD 的工程师为降低功耗而做的幕后工作）。然而，这一切还涉及到品牌信任度，当涉及到更有利可图的高端笔记本电脑时，AMD 需要进行大量的市场营销才能说服商业买家和消费者离开英特尔。Mercury Research 提供了一项数据，它显示了 AMD 在三个关键领域的市场份额。如果你单独看一下 2019 年第一季度的数据，就会发现 AMD 的前景并不乐观，英特尔的销售额是 AMD 的 CPU 销售额的 33 倍，是 AMD 的台式机芯片销售额的 6 倍，是 AMD 的笔记本处理器的近 8 倍。

但实际上，这是一个关于动力的故事。Rau 说：“一旦 AMD 开始生产有竞争力的产品，进行好的设计，并准时发布，那么市场趋势将转回到有利于他们的局面。当然，你在新一代产品发布时，都倾向于获得收益，即投资回报率。而这就是 AMD 正在发生的事情。”顺便说一句，你可能会注意到，与 2018 年最后一个季度相比，AMD 的服务器市场份额在 2019 年第一季度有所萎缩。这几乎可以肯定有些 IT 买家转向了 2018 年 11 月宣布的第二代 Epyc 处理器。撇开这一点不谈，AMD 的势头显然是向前的。与此同时，英特尔正在为 14nm 制程部件的供应困战，原因是其向 10nm 制程转变的时间拖延了很长时间。英特尔首席执行官鲍勃·斯旺（Bob Swan）在《财富》科技头脑风暴大会（Fortune’s Brainstorm Tech conference）上表示，英特尔犯了一个错误，认为自己可以继续“过去我们能够做到的事情，这实质上是在无知赌博。在项目变得越来越难的时候，我们设定了一个越来越激进的目标。从那以后，它只花了我们更长的时间。“虽然英特尔表示产品短缺将在 2019 年第四季度结束，但这让 AMD 在今年剩余时间内赢得了空间。“英特尔显然仍然是市场份额的领导者，”Scan 的 James Gorbold 表示，“但市场变得更有活力。最终赢家是终端客户，因为竞争加剧会带来更快的技术创新和制定更具竞争力的价格。”

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